iPhone 16 mit dem Look des iPhone X? Dummys sollen Design zeigen

Apple bringt seine neue iPhone 16-Serie natürlich erst gegen Ende des Jahres auf den Markt, doch aus einer durchaus bekannten Quelle sind jetzt Bilder an die Öffentlichkeit gelangt, die das Design der neuen Geräte anhand von Metall-Dummies zeigen sollen.

Sonny Dickson / Twitter

Bilder stammen von bekannter Quelle

Zusammenfassung Neue iPhone 16-Serie: Design-Leak durch Sonny Dickson

Fotos von Metall-Dummies via Twitter veröffentlicht

Unklare Herkunft der Dummy-Modelle der iPhone 16-Serie

CNC-gefräste Dummies basieren womöglich auf CAD-Daten

iPhone 16/Plus mit neuem Kameramodul und Größenänderung

Neues Design könnte Spatial-Video für VR-Headset ermöglichen

Aktionstaste könnte bei allen iPhone 16-Modellen vorhanden sein

Sonny Dickson, der australische Leaker, welcher schon seit einigen Jahren immer mal wieder Informationen zu neuen iPhones aus der Lieferkette hervorholen konnte, hat über seinen X/Twitter-Account eine Reihe von Fotos veröffentlicht, die Dummy-Modelle des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max zeigen sollen. Woher die Dummies stammen, ist unklar.Daher lässt sich auch nicht bestätigen, dass es sich um das authentische Design der neuen Apple-Smartphones handelt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit sind die CNC-gefrästen Modelle auf Basis von CAD-Daten entstanden, die von chinesischen Zubehörherstellern stammen dürften.Sofern die Dummy-Geräte ein echtes Design zeigen, wird sich beim iPhone 16 und iPhone 16 Plus offenbar einiges ändern. Die Geräte sind jeweils ein wenig kleiner als das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Abgesehen von der Größe gibt es aber auf der Rückseite ein neu gestaltetes Kameramodul, in dem die beiden Sensoren senkrecht übereinander angeordnet sind.Ein möglicher Grund für dieses Design wäre, dass Apple die Möglichkeit schaffen will, mit den hauseigenen Smartphones Spatial-Video-Content für die Verwendung auf dem VR-Headset Vision Pro aufzuzeichnen. Dazu müssen die Kameras nebeneinander angeordnet sein, um zumindest bei horizontaler Nutzung einen leicht stereoskopische Aufnahmen zu ermöglichen.Eine weitere Neuerung betrifft die Aktionstaste, welche nun wohl nicht mehr nur den Pro-Modellen vorbehalten bleiben soll. Außerdem findet sich unterhalb des Ein-/Aus-Schalters bei allen Dummys der iPhone 16-Serie in diesem Fall ein weiterer Ausschnitt. Ob hier nun eine "Aufnahme"-Taste geplant ist, oder es sich nur um den Ausschnitt für die zusätzlichen 5G-Antennen handelt, ist derzeit noch unklar.