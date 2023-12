Microsoft hat ein Problem eingeräumt, das Outlook für Microsoft 365-Nutzer betrifft und Probleme beim E-Mail-Versand für Nutzer mit vielen verschachtelten Ordnern verursacht. Der Konzern hatte zwar das Limit für mögliche Ordner angepasst, dennoch ist ein Problem aufgetaucht.

Unerwarteter Unzustellbarkeitsbericht beim Versand

Im Support-Artikel heißt es:

Status: Untersuchung läuft

Problem-Umgehung

Verringern Sie die Anzahl der Ordner mit Unterordnern auf unter 500. Wir empfehlen nicht mehr als 450 geschachtelte Ordner, während wir die Untersuchung fortsetzen.

Lassen Sie Ordner reduziert statt erweitert.

Wenn Sie keines der oben genannten Aktionen ausführen können, vermeiden Sie nachfolgende Onlineaktionen in Outlook. Zu diesen Aktionen gehören die Verwendung der Schaltflächen "Auf Server anzeigen" und "Klicken Sie hier, um mehr über Microsoft Exchange anzuzeigen" oder die Verwendung von "Ältere Ergebnisse einschließen" bei der Suche.

Wenn Sie eine dieser Aktionen verwenden, starten Sie Outlook sofort neu, um eine optimale Leistung zu erzielen.

Zusammenfassung Neues Outlook-Problem bei Microsoft 365-Nutzern aufgetreten

Betrifft E-Mail-Versand bei vielen verschachtelten Ordnern

Nutzer erhalten unerwarteten Unzustellbarkeitsbericht (NDR)

Fehlercode 0x80040305 tritt bei mehr als 500 Ordnern auf

Microsoft rät, Ordnerzahl auf unter 500, ideal 450 zu reduzieren

Problem ähnelt dem aufgehobenen Limit für freigegebene Ordner

Outlook-Team arbeitet an Untersuchung und dauerhafter Lösung

Das meldet das Online-Magazin Bleeping Computer und bezieht sich dabei auf einen kürzlich aktualisierten Support-Artikel Da heißt es, dass Nutzer beim Senden von E-Mails unter Umständen einen "unerwarteten Unzustellbarkeitsbericht" (Non-Delivery Report, oder auch NDR) angezeigt bekommen. Der Fehlercode dazu lautet 0x80040305. Laut dem Microsoft 365-Team hängt dieser Fehler wahrscheinlich mit einem älteren Problem zusammen, das Outlook-Postfächer mit mehr als 500 freigegebenen Ordnern betrifft. Diese Grenze wurde zwar 2019 aufgehoben, dennoch sucht Microsoft dort nach dem Auslöser des Unzustellbarkeitsberichts.Die Diagnoseinformationen für Administratoren lautet "Der Fehler ist [0x80040305-0x00000000-0x00000000]. Submit-Message fehlgeschlagen: Message ID(1), Failure enum(1), HResult(0x80040305), EC(1246)."Es scheint jedoch, dass Microsoft die Fälle nicht berücksichtigt hat, in denen Nutzer auch so viele Ordner in ihrem Hauptpostfach haben. Microsoft schläft daher vor, dass Betroffenen vorerst versuchen sollten, ihre Ordnerzahl herabzusetzen, sodass man wieder bei unter 500 Ordnern landet. Die Empfehlung von Microsoft lautet sogar, höchstens 450 Ordner zu nutzen.Dieses Problem ähnelt dem früheren Grenzwert von 500 Ordnern, den das Outlook-Team behoben hat, indem das Limit von 500 Ordnern in Outlook aufgehoben wurde. Diese Lösung zielt auf freigegebene Ordner ab, enthielt jedoch nicht das Szenario, das im primären Postfach des Benutzers aufgetreten ist.Das Outlook-Team untersucht momentan das Problem. Wir aktualisieren dieses Thema, sobald wir über Status-Updates verfügen.Um das Problem zu umgehen, können Sie die entsprechenden Empfehlungen anwenden:Microsoft arbeitet noch an einer dauerhaften Lösung. Es ist nicht bekannt, wie viele Nutzer tatsächlich von dem Sende-Problem betroffen sind. Davon dürfte es abhängen, wie viel Zeit sich Redmond mit der Lösung lassen wird.Habt ihr dieses Problem auch bemerkt oder nutzt ihr Outlook nicht mit der Desktop-App? Dann lasst uns daran bitte in den Kommentaren teilhaben.