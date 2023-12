Chrome bekommt neue Direkt-Speicherfunktion für Frames aus Videos

Google rüstet seinen Chrome-Browser mit einer neuen Funktion aus, die das Anfertigen von Screenshots aus Videos erheblich erleichtern soll. Damit lassen sich jetzt Bilder einzelner Frames von Videos speichern, ohne jedwede andere Inhalte zu erfassen.

Google

Standbild per Doppel-Rechtsklick speichern

Zusammenfassung Neue Chrome-Funktion erleichtert Screenshot aus Videos

Einzelne Video-Frames können direkt gespeichert werden

Chrome 122 bringt erwartete Neuerung im Februar

Keine Zwischenablage mehr für Bildbearbeitung nötig

Canary-Builds zeigen Feature bereits aktiviert

"Save Video Frame" über YouTube Rechtsklickmenü

Feature bald in stabiler Chrome-Version verfügbar

Wer den nach wie vor beliebtesten Browser Chrome verwendet, kann mit einer ab Februar auch in der finalen Version von Chrome 122 erwarteten Neuerung künftig leichter Screenshots von Videos erstellen. Im Grunde kann man dann einzelne Frames von Videos direkt als Datei abspeichern lassen, ohne sie zuvor aus der Zwischenablage in ein Bildbearbeitungsprogramm einfügen zu müssen.Wer schon mal ein Video zu YouTube hochgeladen und ein Standbild aus diesem Film als Thumbnail speichern wollte, dürfte auch schon mit dem Problem zu kämpfen gehabt haben, dass man kaum die richtige Stelle trifft. Hinzu kommt, dass oft auch noch die Wiedergabetasten und Steuerelemente des jeweiligen Players im Weg sein können, wenn man die Wiedergabe per Pause-Taste gestoppt hat.Erste Hinweise auf das "Speichern von Video-Frames" gab es bereits im Oktober, denn damals erschien eine erste Canary-Build von Chrome, in der die neue Funktion bereits vorhanden war, aber noch von Hand aktiviert werden musste. Seit Kurzem sind aber neue Canary-Builds verfügbar, in denen das Feature bereits ab Werk eingeschaltet ist.Dies ist laut Android Police anhand der jüngsten Vorabversionen nachvollziehbar, die man über die Website des Chrome-Teams herunterladen kann. Das Feature wird bei YouTube über das per Doppelklick verfügbare Rechtsklickmenü zugänglich gemacht, womit der Nutzer einfach nur an der gewünschten Stelle im Video Pause drücken muss.Im Anschluss kann man dann mittels Doppel-Rechtsklick die Option "Save Video Frame" wählen. Zuvor war an dieser Stelle zunächst nur die Option "Copy Video Frame" zu finden, mit der man ein Standbild der jeweiligen Stelle im Video in die Zwischenablage befördern lassen konnte. Da das neue Feature mittlerweile Teil des Open-Source-Codes für das Chromium-Projekt ist, dürfte es wohl spätestens mit Chrome 122 auch in der Stable-Version des Google-Browsers Einzug halten.