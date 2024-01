Dyson schmort durch: Akkusauger-Fiasko bei Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat neue Akku-Staubsauger von Vorwerk, Bosch, Samsung, Dyson und Co. unter die Lupe genommen. Zur Überraschung der Tester versagt Dysons Top-Modell Gen5detect Absolute auf ganzer Linie - der Akkusauger schmilzt, ist danach (fast) unbrauchbar.

Dyson

Dyson floppt, Vorwerk, Miele und Bosch gewinnen

Dysons Spitzenmodell auf dem letzten Platz

Dyson reagiert auf Ergebnisse der Stiftung Warentest

James Dyson: Details über die Produktion des Dyson Gen5detect

Akku-Staubsauger bei Saturn Jetzt günstig dank WSV-Rabatt

Zum Angebot

Zusammenfassung Stiftung Warentest prüft neue Akkusauger

Dyson Gen5detect Absolute versagt im Test

Top-Modell von Dyson erhält Note "Mangelhaft"

Zwei Dyson-Geräte schmelzen bei Haltbarkeitstest

Vorwerk Kobold VK7 führt Akkusauger-Vergleich an

Samsung, Xiaomi und Rowenta mit mittelmäßigen Noten

Dyson-Defekte verursachen mögliche Zusatzkosten

Der Dyson Gen5detect Absolute wird von diversen Testmagazinen gelobt, nicht so von der Stiftung Warentest. Fünf neue Akkusauger fügten die Experten ihrem Vergleichstest hinzu, wobei das Spitzenmodell des bekannten Herstellers das Testfeld mit der nahezu vernichtenden Wertung "Mangelhaft (5,0)" verließ.Nicht nur erhält der Dyson Gen5detect Absolute lediglich ausreichende bis befriedigende Wertungen in den Bereichen Saugen, Handhabung und Umwelt­eigen­schaften, in Hinsicht auf die Haltbarkeit kommt es bei der Stiftung Warentest zu einer direkten Abwertung.Der Grund: Bei zwei Geräten des 900 Euro teuren Akku-Staubsaugers schmolz das Plastikgehäuse an den Kontakten des Akkus. Die Tester vermuten ein Kontaktproblem zwischen Akku und Gerät. Erst eine neue Batterie brachte den Dyson-Sauger wieder zum Laufen."Der Haltbarkeitstest ist eigentlich keine zerstörerische Aufgabe: Die Geräte saugen mit hoher Leistung, bis ihnen die Puste ausgeht. Anschließend lassen wir den Akku abkühlen, laden ihn und starten wieder. 70 Saugstunden erwarten wir von Akkugeräten. Beide Dysons fielen vor der Halbzeit aus. Alle anderen Sauger überstanden die Prüfung ohne nennenswerte Probleme", schreibt die Stiftung Warentest in ihrer aktuellen Ausgabe (2/2024).Der Akkusauger-Vergleich wird weiterhin vom Vorwerk Kobold VK7 (Gut / 2,1) angeführt, gefolgt von zwei Miele Triflex HX2-Modellen und den kabellosen Bosch-Staubsaugern BSS825FRSH und BSS825­MULT. Befriedigende und ausreichende Noten erhielten hingegen der Samsung Bespoke Jet AI, der Xiaomi G9 Plus und der Rowenta RH9958 X-Force Flex 14.60.Trotz der mangelhaften Bewertung hinsichtlich der Haltbarkeit und Gesamtqualität sieht die Stiftung Warentest im Dyson Gen5detect kein Sicherheitsproblem. Der eventuelle Akkuverschleiß ist allerdings durchaus mit Zusatzkosten verbunden, sollte denn jedes Modell einen Defekt aufweisen.Im Zuge der Veröffentlichungen der Stiftung Warentest äußert sich auch Dyson zu den Problemen der Tester. "Dyson hat über 700.000 Dyson Gen5detect Staubsauger verkauft und kein einziger Benutzer hat das von der Stiftung Warentest herbeigeführte Problem gemeldet. Wir sind besorgt darüber, dass die Tests der Stiftung Warentest nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen und das Produkt Bedingungen ausgesetzt wird, die in der Realität nicht vorkommen; sie repräsentieren daher nicht die Haltbarkeit des Akkus."Weiter führt Dyson eigene Zuverlässigkeits- und Haltbarkeitstests an, bei denen etwa Akkus über 580 Mal geladen und entladen werden, Staubsauger bis zu 997 Kilometer in Push-Pull-Tests zurücklegen, 69.000 Gelenk-Schwenktests über sich ergehen lassen und 385 Stunden an einem Roboterarm ihre Arbeit verrichten."Wir verstehen nicht, warum Stiftung Warentest die Leistung dieses Produkts falsch darstellt und keine Anstrengungen unternommen hat, die diesbezüglichen Ergebnisse dieses Tests vor der Veröffentlichung mit Dyson zu teilen", so ein Dyson-Sprecher.