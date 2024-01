S8 Max V Ultra: Roborock stellt sein neues Saugroboter-Topmodell vor

Erst vor ein paar Tagen hatte Roborock auf der CES 2024 in Las Vegas neue Produkte vorgestellt, die das Saubermachen im Haushalt erleichtern sollen. Highlight war dabei der Roborock S8 Max V Ultra, ein Saugroboter mit interessanten Extras. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich außerdem noch den Roborock Flexi Nass-Trockensauger und den Roborock Zeo One Mini-Waschtrockner angeschaut.Der S8 Max V Ultra ist das neue Flaggschiffmodell von Roborock und kann dank ausfahrbarer Seitenbürste besser in Ecken reinigen als bisherige Modelle. Durch einen kleinen Mob an der Seite kann er zudem näher an Wänden entlangfahren. Dank KI erkennt der Saugroboter 73 Objekte und er kann sogar Haustiere suchen. Die Saugkraft gibt Roborock mit bis zu 10.000 Pascal an.