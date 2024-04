Dyson macht schnödes Staubsaugen zum Augmented-Reality-Spiel

Staubsaugen gehört in den meisten Haushalten zur mehr oder weniger lästigen Pflicht. Dabei gibt es kaum etwas Nervigeres, als den Staub­sau­ger weggepackt zu haben und festzustellen, dass man eine Stelle ver­ges­sen hat. Dieses Problem will Dyson auf spielerische Weise lösen.

Staubsauger mit AR-Technologie

Was kommt heraus, wenn man einen Selfiestick mit einem Staubsauger kreuzt und das Ganze mit Augmented-Reality-Technologie verbindet? Die Antwort lautet: Dyson CleanTrace. Denn der ursprünglich britische und mittlerweile in Singapur ansässige Staubsaugerhersteller hat eine innovative und auf den ersten Blick völlig sinnlose technologische Lösung vorgestellt. Doch CleanTrace ist durchaus clever.Bei Dyson CleanTrace wird ein LiDAR-taugliches Smartphone auf dem (Teleskop-)Rohr des Staubsaugers montiert, die dazugehörige Halterung liefert der Hersteller gleich mit. Das Mobilgerät wird in diese Halterung gesteckt und die Frontkamera per passender MyDyson-App aktiviert. Auf dem Display hinterlässt das Staubsaugen eine farbige Spur, die dem Weg der Staubsaugerdüse entspricht.Laut einer Mitteilung des Unternehmens ist diese AR-Lösung vom systematischen Reinigungsansatz des Dyson 360 Vis Nav-Staubsaugerroboters inspiriert. Die AR-Visualisierungen sollen in Echtzeit zeigen, wo es bereits sauber ist und an welchen Stellen es noch Flecken gibt.Dyson dazu: "Um die kraftvollste, intelligenteste und gründlichste Reinigung sicherzustellen, kombiniert Dyson CleanTrace verschiedene Technologien: Mithilfe der LiDAR-Technologie eines Smartphones kartografiert Dyson CleanTrace den Raum und zeigt in Augmented Reality die Reinigungspfade an. So lässt sich auf einen Blick erkennen, wo schon gesaugt wurde. Anschließend scannt das Tool mithilfe des Smartphones den Raum erneut, um ausgelassene Stellen zu identifizieren."Das System startet offiziell im Juni dieses Jahres, als unterstütztes Staubsaugermodell nennt Dyson den Gen5detect. Es ist nicht bekannt, ob man CleanTrace irgendwann mit weiteren Modellen nutzen kann.