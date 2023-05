Dyson: Neue Saugroboter, Luftreiniger und Nasssauger vorgestellt

Der für seine Staubsauger bekannte Hersteller Dyson holt zum Rundumschlag aus und stellt vier neue Haushaltsgeräte vor. Neben einer neuen Generation seines Saugroboters werden verbessere Luftreiniger und der erste Nasssauger des Unternehmens angekündigt.

Dyson 360 Vis Nav: Saugroboter mit optimierter Kantenreinigung

Dyson Big+Quiet: Neuer Luftreiniger mit Formaldehyde-Vernichter

Dyson V15s Detect Submarine: Der erste Nasssauger

HEPA-Filter, Preise und Verfügbarkeit in Deutschland

Nachdem Dyson bereits in den letzten Tagen über seinen neuen Gen5detect Akkusauger und den für 2024 geplanten Dyson Airstrait Haarglätter gesprochen hat, folgen nun vier weitere Neuvorstellungen auf einen Schlag. Mit dabei: Der neue Dyson 360 Vis Nav Saugroboter , zwei Luftreiniger der neuen Dyson Big+Quiet-Reihe und der Dyson V15s Detect Submarine mit einer speziellen Nassbodenwalze für Hartböden.Für die Vorstellung des Dyson 360 Vis Nav lehnt sich der Hersteller weit aus dem Fenster und kündigt eine sechsfach höhere Saugleistung als alle anderen Saugroboter am Markt an. Weiterhin verfügt der Bodenreiniger über eine neue "Triple-Action-Bürstwalze" ohne seitliche Einschränkungen, um eine verbesserte Kantenreinigung zu ermöglichen.Der Saugroboter kann Höhen von bis zu 21 Millimeter überwinden und unter Möbel bis zu einer Bodenhöhe von 99 Millimetern aktiv werden. Smart getrackt wird alles über 26 Sensoren und die MyDyson-App.Für den neuen Dyson Big+Quiet werden gleich zwei Varianten vorgestellt. Zum einen als klassischer Luftreiniger, der für die "einfache Verwendung in gemeinsam genutzten, gewerblichen Umgebungen" entwickelt wurde. Zum anderen als sogenanntes Formaldehyde-Modell für große und offene Räume.Besonderheiten sind die verbesserte Reichweite von bis zu 10 Meter, ein neuer CO₂-Sensor zur Lüftungsbenachrichtigung und ein leiser Betrieb bei ca. 56 Dezibel. Der Dyson Big+Quiet Formaldehyde verfügt zudem über einen katalytische Oxidationsfilter, der Formaldehyd dauerhaft vernichtet und nie ausgewechselt werden muss.Abschließend wird der neue Dyson V15s Detect Submarine als erster Nasssauger des Unternehmens vorgestellt. Mithilfe der neuen Submarine-Nassbodenwalze und einem Acht-Punkte-Befeuchtungssystem sollen verschüttete Flüssigkeiten, Flecken und kleine Verschmutzungen feucht und ohne übermäßige Durchnässung von Hartböden entfernt werden können.Der 300 Milliliter fassende Wassertank dürfte für die Reinigung einer Bodenfläche von bis zu 110 m² ausreichen. Zusätzlich verfügt der Akkusauger über viele weitere Vorteile der Detect-Baureihe, etwa die Laser-Stauberkennung.Für nahezu alle neuen Geräte gibt Dyson an, den HEPA H13-Standard zu erfüllen und passende Filter ab Werk zu verbauen. Was allerdings (noch) fehlt, ist die Angabe von Preisen und der Verfügbarkeit in Deutschland.Die Modelle aus den Vorjahren sind bei Media Markt aktuell reduziert, um im Lager Platz für die Neuzugänge zu schaffen.