100k Euro für einen richtig schlechten Scherz?

2022 hatte ein 18-jähriger Brite in London ein Flugzeug Richtung Spanien bestiegen. Kurz vor dem Abflug schickte er dann eine folgenschwere Nachricht über Snapchat an einen Freund: "Bin dabei, das Flugzeug in die Luft zu jagen (Ich bin ein Mitglied der Taliban)." Wie BBC berichtet, war diese Botschaft vom britischen Geheimdienst abgefangen und noch während des Fluges an spanische Behörden weitergeleitet worden.Die Konsequenz: Spanien ließ zwei F-18-Kampfjets aufsteigen, die das Flugzeug bis zu seinem Bestimmungsort eskortierten. Am Ankunftsort wurde der Jugendliche sofort von den spanischen Behörden verhaftet und für mehrere Tage festgehalten. Nach der Freilassung erfolgte in Großbritannien dann eine umfassende Untersuchung der Verbindung zur Terrororganisation durch die britischen Geheimdienste.Jetzt steht für den Briten in Spanien eine Gerichtsverhandlung an, die klären soll, ob er für die Kosten des aufwendigen Einsatzes aufkommen muss. Sollte ein Schuldspruch erfolgen, könnte die Rechnung auch wegen des Einsatzes der beiden Kampfjets fast 100.000 Euro betragen. Dazu könnte eine weitere Geldstrafe von bis zu 22.500 Euro kommen.Der Beschuldigte argumentiert, dass seine Nachricht "ein Scherz in einer privaten Gruppe" war. "Es war nie die Absicht, die Öffentlichkeit zu beunruhigen oder ihr Schaden zuzufügen", so die Aussage vor dem spanischen Gericht am Montag. Ähnlich argumentiert auch der Anwalt des Angeklagten. Die Nachricht sei nie öffentlich gemacht worden, sie entspreche "einem Scherz, den man mit Freunden im Auto macht". Das Urteil wird in den kommenden Tagen erwartet.