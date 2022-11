Nintendo: Neue Pokémon-Spiele haben besten Verkaufsstart aller Zeiten

Nintendos jüngste Spiele der Pokémon-Reihe haben den erfolgreichsten Verkaufsstart aller Zeiten hingelegt. Noch nie konnte der japanische Konzern neue Spiele so schnell, so häufig verkaufen. Bis jetzt wurden mehr als 10 Millionen Kopien verkauft.

Sammelwahn der Fans dürfte Verkaufszahlen zusätzlich

Die beiden neuen Spiele Pokémon Scarlet und Pokémon Violet (in Deutschland "Karmesin" und "Purpur") kamen erst am 18. November offiziell auf den Markt. Innerhalb von nur drei Tagen wurden seitdem ganze vier Millionen Einheiten in Japan allein und weltweit weitere gut sechs Millionen Einheiten verkauft. Sowohl für Japan als auch international bedeutet dies einen neuen Rekord.Die beiden Spieletitel sind im Grunde identisch und unterscheiden sich nur durch die Auswahl der enthaltenen Spielcharaktere und Sammelgegenstände. Für Pokémon-Fans macht sie aber genau diese Vielfalt attraktiv, schließlich können die enthaltenen Figuren jeweils nur in genau dieser Variante gesammelt werden.Für Analysten kommt der Erfolg keineswegs überraschend, schließlich ist die Marke Pokémon eine der erfolgreichsten weltweit. Die Kunden scheinen die zahlreichen Bugs und offensichtlichen Performance-Probleme der Spiele auf der in die Jahre gekommenen Hardware der Switch daher nicht am Kauf zu hindern.Mit Splatoon 3 hatte Nintendo erst vor kurzem den letzten Rekord aufgestellt, was die Verkaufszahlen angeht. Die beiden neuen Pokémon-Titel sind nicht nur wegen der Charaktere interessant, sondern locken auch mit ihrem Open-World-Konzept, in dem die Spieler eine offene Welt erkunden, statt Missionen nur in einer festgelegten Reihenfolge zu erfüllen.Nintendo ist nicht der einzige Spieleanbieter, der jüngst neue Rekorde meldet. Sony konnte das neue God of War: Ragnarök seinerseits innerhalb einer Woche bereits 5,1 Millionen Mal absetzen und stellte damit einen neuen Verkaufsrekord für einen First-Party-Titel auf, der von einem seiner Studios entwickelt wurde.