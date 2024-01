Zu viele Probleme: SB-Kassen werden teilweise wieder abgebaut

In den USA und Großbritannien schaffen große Einzelhandelsketten die in den letzten Jahren mit viel Aufwand eingeführten Selbst­bedienungs­kassen vielerorts wieder ab oder reduzieren ihre Nutzung deutlich. Was Kosten und Wartezeiten senken sollte, ist wohl doch kein Allheilmittel.

Große US-Händler fahren Einsatz von SB-Kassen zurück

Zusammenfassung US- und UK-Einzelhändler bauen SB-Kassen ab

Ziel der Kostensenkung durch SB-Kassen nicht erreicht

Target reduziert SB-Kassen-Angebot deutlich

Walmart entfernt SB-Kassen wegen Diebstahlsorgen

Booths in Großbritannien schränkt SB-Kassen ein

Dollar General stellt mehr Personal für Betrieb ein

Kunden bevorzugen Mitarbeiter-Checkout wegen Zuverlässigkeit

Wie in Deutschland haben auch in den USA und Großbritannien viele Supermärkte und andere größere Einzelhandelsgeschäfte in den letzten Jahren mit einigem Aufwand in den Ausbau von Infrastruktur zur Zahlung von Einkäufen ohne Personal investiert. Die SB-Kassen werden nun in vielen Fällen aber wegen Beschwerden von Kunden und teilweise auch aufgrund befürchteter Diebstähle wieder zurückgebaut.Wie die BBC berichtet, hat man beim großen US-Einzelhändler Target begonnen, die Zahl von Produkten zu reduzieren, die von den Kunden per Selbstbedienungskasse bezahlt werden können. Beim bekannten Superstore-Betreiber Walmart wurden die SB-Kasse aus Sorge vor Diebstahl in manchen Stores ganz wieder entfernt. Bei der britischen Supermarktkette Booths wurden die SB-Kassen ebenfalls teilweise wieder abgebaut.Selbst bei der Pfennigladen-Kette Dollar General, wo man in den USA im letzten Jahr extrem viel in SB-Kassen für den Self-Checkout investiert hatte, wird nun massiv gegengesteuert. Weil das Unternehmen vor allem davon profitiert, dass nur wenige Mitarbeiter in einem Laden tätig sind, weil so die Personalkosten gedrückt werden können. Jetzt plant Dollar General die Einstellung von mehr Mitarbeitern, um so einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.Die Gründe für die Probleme mit der breiten Einführung von SB-Kassen im Handel in den USA und Großbritannien sind vielfältig. Viele Kunden möchten weiterhin bei einem Mitarbeiter bezahlen, weil sie die Kassensysteme für unzuverlässig halten. Oft käme es zu Wartezeiten, weil Altersprüfungen nötig sind oder Probleme bei der Nutzung der SB-Kassen wegen der Eingabe bestimmter Produkte auftreten können.Außerdem kommt es Studien zufolge laut der BBC zu einer Verdopplung der Wahrscheinlichkeit von Diebstählen, wenn die Kunden die Option erhalten, den jeweiligen Laden ohne die Bezahlung bei einem Kassierer zu verlassen.