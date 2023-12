OSIRIS-REx: NASA bekommt Box mit Asteroiden-Proben nicht auf

Die NASA hat eine ganze Reihe von komplexen Abläufen und Flugmanövern durchgeführt, um Proben des Asteroiden Bennu zur Erde zu bringen. Nun scheitert eine wissenschaftliche Auswertung seit Monaten daran, den Behälter aufzubekommen.

Zusammenfassung NASA kämpft mit klemmenden Schrauben am Asteroiden-Probenbehälter

Erfolgreiche Landung des Sammelbehälters von OSIRIS-REx auf der Erde

Wissenschaft erhofft Erkenntnisse über Sonnensystem-Entstehung

Öffnen des TAGSAM-Behälters stellt NASA vor unerwartete Probleme

Forscher extrahieren kleine Materialreste und nutzen Pinzette

Arbeiten an der Box müssen in einem Handschuhkasten erfolgen

Gewaltsames Öffnen könnte Proben verunreinigen und Ergebnisse verfälschen

Am 24. September landete der Sammelbehälter der Raumsonde OSIRIS-REx erfolgreich auf der Erde, nachdem das System erst den Asteroiden angesteuert hatte, dort ein kompliziertes Annäherungsmanöver absolvierte und anschließend zur Erde zurückkehrte. Von der Auswertung der gesammelten Proben des Asteroidenmaterials erhoffen sich die Wissenschaftler neue Erkenntnisse über den Entstehungsprozess des Sonnensystems.Der Behälter mit dem sperrigen Namen Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM), mit dem die Asteroidenprobe gesichert wurde, hat sich nun aber zu einer unerwarteten Herausforderung für die wissenschaftlichen und technischen Teams der NASA entwickelt. Trotz monatelanger Vorbereitung und Vorfreude stieß das Johnson Space Center der NASA in Houston beim Versuch, den TAGSAM zu entriegeln, auf eine Hürde.Das Problem liegt schlicht daran, dass man den Behälter nicht aufbekommt , weil zwei Schrauben klemmen. Diese lassen sich mit den zugelassenen Werkzeugen nicht lösen. Man hat auch schon neue Lösungsansätze entwickelt, kam aber trotzdem nicht voran. Daher müssen sich die Forscher bisher mit einigen kleinen Materialresten zufriedengeben, die nicht komplett eingeschlossen waren und trotzdem mit zur Erde gelangten. Mit einer Pinzette konnte man aber auch schon etwas Material aus dem Inneren herausfischen.Unter normalen Umständen wäre es sicher kein Problem, das Behältnis aufzubekommen. Allerdings müssen alle Arbeiten an der Box in einem Handschuhkasten durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass keine irdischen Stoffe die Probe kontaminieren. Es ist allein schon ein aufwendiges Verfahren, neue Werkzeuge in die Box hineinzubekommen.Und mit Gewalt kann man den Behälter auch nicht einfach öffnen. Denn das birgt die Gefahr, dass unkontrolliert Metallspäne oder anderes Material in die Probe gelangt und damit zu verfälschten Untersuchungsergebnissen führt.