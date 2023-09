Osiris-Rex-Sonde: Punktlandung nach Milliarden Kilometern Flug

Die Osiris-Rex-Mission der NASA hat den nächsten kritischen Teil erfolgreich absolviert: Das auf dem Asteroiden Bennu gesammelte Gesteinsmaterial ist erfolgreich auf der Erde gelandet. Es wurde bereits geborgen und in einen Reinraum verfrachtet.

Sieben Jahre ist die Sonde inzwischen unterwegs, um diese Aufgabe zu erfüllen. Nach dem Aufenthalt beim Asteroiden, der über einige Zeit intensiv erforscht wurde, kehrte Osiris-Rex zur Erde zurück und schickte eine Landeeinheit mit den eingesammelten Proben zur Erde. Die Mission legte seit ihrem Start im Jahr 2016 insgesamt 6,2 Milliarden Kilometer zurück.Als die Sonde 2018 bei Bennu ankam, traten bei den Missions-Technikern erst einmal tiefe Sorgenfalten auf die Stirn. Denn es zeigte sich, dass der Asteroid voller Zerklüftungen und herumliegender Felsbrocken war. Es dauerte etwas, bis man eine halbwegs freie Fläche fand, an die man die Sonde steuern konnte, um mit dem Roboterarm eine Bodenprobe zu entnehmen.Und das klappte dann besser als gedacht. Rund 250 Gramm Material holte man in die Transportbehältnisse - mehr als erwartet. Nach dem Rückflug schickte die Sonde ihre Landeeinheit aus rund 100.000 Kilometern Entfernung in Richtung Erde. Gestern Abend unserer Zeit trat die Kapsel mit einer Geschwindigkeit von fast 45.000 Kilometern pro Stunde in die Atmosphäre ein und wurde mit Fallschirmen nach und nach abgebremst.Die NASA-Ingenieure schafften dabei durchaus Bemerkenswertes. Nach der langen Reise landete die Kapsel nahezu punktgenau auf einem Übungsgelände des US-Militärs im Bundesstaat Utah. Dort wurde sie von einem Bergungsteam abgeholt, das sich umfassend auf diesen Moment vorbereitet hatte - immerhin musste man sicherstellen, dass die Kapsel keine Schäden aufweist und das Material ohne irdische Kontamination ins Labor gebracht wird.Die Sonde selbst wechselt mit dem Absetzen der Landeeinheit ihren Missionsnamen in Osiris-Apex. Sie macht sich nun auf den Weg zu einem weiteren Asteroiden, der genauer erforscht werden soll. Das Ziel heißt nun Apophis.