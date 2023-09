NASA: OSIRIS-REx-Heimkehr mit Asteroidengestein läuft nach Plan

Die US-Raumfahrtagentur NASA bereitet sich darauf vor, in Kürze ihr erstes Material von einem Asteroiden in Empfang zu nehmen, der nicht aus eigener Kraft seinen Weg auf die Erdoberfläche fand. Die Sonde OSIRIS-REx befindet sich planmäßig im Anflug.

NASA

Vorbereiten auf Landung

OSIRIS-REx: Die Asteroiden-Mission der NASA im Überblick

Generalprobe erfolgreich

Zusammenfassung NASA-Sonde OSIRIS-REx bringt Material von Asteroiden zur Erde

Start der Sonde war 2016, Ziel war der Asteroid Bennu

Statt geplanter 90 Gramm wurden 250 Gramm Material gesammelt

Rückkehr der Sonde zur Erde ist für den 24. September geplant

Generalprobe für Landung und Bergung der Kapsel erfolgreich

Material soll Aufschluss über Entstehung des Sonnensystems geben

Nach Rückkehr wird Sonde als OSIRIS-APEX Apophis untersuchen.

Diese startete im Jahr 2016 und machte sich auf den Weg zum Asteroiden Bennu. Zwei Jahre lang begleitete die Sonde das Objekt und untersuchte es eingehend. Höhepunkt der Mission bis dahin war das Einsammeln von Material von der Oberfläche des Asteroiden. Das klappte unerwartet gut: Statt der erhofften 90 Gramm landeten rund 250 Gramm im Transportbehälter.Damit machte sich OSIRIS-REx dann wieder auf den Weg zurück zur Erde. Nach sieben Jahren Flugzeit steht das große Ereignis nun bevor: Am 24. September soll die Probenrückführungskapsel abgetrennt und auf der Erde gelandet werden. Wie die NASA jetzt mitteilte, befindet sich die Sonde genau auf dem vorgesehenen Kurs, sodass die Kapsel in einigen Wochen genau um 17:42 Uhr unserer Zeit in die Erdatmosphäre eintreten wird.Am Mittwoch führten die Mitarbeiter der NASA mit dem US-Militär die Generalprobe für das Ereignis durch. Am Landeplatz im US-Bundesstaat Utah wurde eine Kapselattrappe aus einem Flugzeug abgeworfen und die Bergung erprobt. Denn das Objekt muss nicht nur gefunden und eingesammelt, sondern auch vorsichtig bis in einen Reinraum der NASA gebracht und dort geöffnet werden, ohne dass Materialien von der Erde es kontaminieren können.Der abschließende Test verlief dabei erfolgreich. "Unverfälschtes Material vom Asteroiden Bennu wird dazu beitragen, Licht in die Entstehung unseres Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren zu bringen, und vielleicht sogar in die Frage, wie das Leben auf der Erde begann", erklärte die zuständige NASA-Managerin Nicola Fox.Wenn die Kapsel auf der Erde abgesetzt wurde, ist die Mission allerdings keineswegs vorbei. Unter der dann geänderten Bezeichnung OSIRIS-APEX wird sich die Sonde dann wieder von der Erde wegbewegen und voraussichtlich 2029 auf die Bahn des Asteroiden Apophis einschwenken und diesen 18 Monate lang untersuchen.