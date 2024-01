Galaxy S24: Samsung plant Update-Versprechen für 7 Jahre

Noch hat Samsung die neuen Galaxy S24-Smartphones gar nicht offiziell vorgestellt - dennoch gibt es beinahe täglich neue Informationen zu den Geräten. Nun ist durchgesickert, dass Samsung plant, sein Update-Versprechen zu verlängern.

Technische Daten der Samsung Galaxy S24-Serie Modell S24 S24+ S24 Ultra Modellnummer SM-S921B SM-S926B SM-S928B OS Android 14.0 / One UI 6.1 Display 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 2340 x 1080 Pixel, 418 ppi 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 x 1440 Pixel, 516 ppi 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 x 1440 Pixel, 505 ppi Prozessor Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4 nm, Deca-Core (3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 64-bit, 4 nm, Octa-Core (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz) Speicher 128/256GB interner Speicher, 8 GB RAM 256/512GB interner Speicher, 12 GB RAM 256/512GB/1TB interner Speicher, 12 GB RAM Netzwerk 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD Hauptkamera Triple-Kamera mit LED-Blitz

Weitwinkelobjektiv: 50 MP, F/1.8, Dual Pixel Autofokus, OIS

Teleobjektiv: 10 MP, F/2.4, 3 x optische Vergrößerung, Phase Detection Autofokus, OIS

Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, F/2.2, 120° Sichtfeld Quad-Kamera mit Laser-Autofokus und LED-Blitz

Weitwinkelobjektiv: 200 MP, F/1.7, Super Quad Pixel Autofokus, OIS, Super Clear Lens

Duo-Teleobjektiv:

Teleobjektiv 1: 50 MP, F/3.4, 5 x optische Vergrößerung, Quad Pixel Autofokus, OIS

Teleobjektiv 2: 10 MP, F/2.4, 3x optische Vergrößerung, Dual Pixel Autofokus, OIS

Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, F/2.2, Dual Pixel Autofokus, 120° Sichtfeld Frontkamera 12 MP (F/2.2), Dual Pixel Autofokus Kamera-Funktionen Zoom: 100x Space Zoom (nur S24 Ultra), 30 x Space Zoom (S24, S24+)

Video: Nightograpy-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K-Videoaufnahme, 8K-Video-Snap, Hochformat-Video mit Bokeh-Effekt, Profi-Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady

Foto: Porträt-Modus mit Bokeh-Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR-Zone, QR-Scanner, expertRAW Foto-App (50 MP raw Fotos, Astrophoto, Multi Exposure, digitaler ND-Filter) Video Max. Resolution Aufnahme: UHD 8K (7680 x 4320) bei 30 FPS

Max. Resolution Wiedergabe: UHD 8K (7680 x 4320) bei 60 FPS Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Sensoren Ultraschall-Fingerabdruckscanner, Beschleunigungssensor, Barometer, Gyroskop, Kompass, Hall-Sensor, Annäherungssensor, Lichtsensor Features IP68, Rahmen aus Armor Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Samsung Health, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Bixby Assistent, Bixby Routinen, sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox S Pen, IP68, Rahmen aus Titan, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox Akku 4000 mAh, Fast Charging, 25W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare 4900 mAh, Fast Charging, 45W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare 5000 mAh, Fast Charging, 45W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare SIM Dual-SIM, 2x Nano-SIM, eSIM Konnektivität USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi-Direct, Miracast, NFC USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi-Direct, Miracast, NFC, UWB USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, WiFi-Direct, Miracast, NFC, UWB Navigation GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Farben Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Samsung Store exklusiv: Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange Maße 70,6 x 147,0 x 7,6 mm 75,9 x 158,5 x 7,7 mm 79,0 x 162,3 x 8,6 mm Gewicht 167 Gramm 196 Gramm 232 Gramm Preis (UVP) ab 899 Euro ab 1149 Euro ab 1449 Euro

Zusammenfassung Samsung plant Update-Versprechen für Galaxy S24 zu verlängern

Sicherheits- und Betriebssystem-Updates sollen sieben Jahre erfolgen

Vorbild Google mit sieben Jahren Update-Garantie für Pixel 8

Samsungs Schritt könnte andere OEMs zu ähnlicher Strategie bewegen

Update-Versprechen erst kürzlich auf vier Jahre erhöht

Offizielle Vorstellung der Galaxy S24-Modelle ab 17 Januar 2024

Technische Daten der S24-Serie zeigen High-End-Ausstattung

Es geht dabei aber nicht nur um sicherheitsrelevante Aktualisierungen für das Betriebssystem. Solche Sicherheits-Updates gibt es derzeit bei Samsung bereits für mindestens fünf Jahre nach Marktstart des jeweiligen Geräts, auch die Betriebssystem-Updates werden so lange versprochen.Laut den Informationen des Online-Magazins Android Headlines (via Caschy ) nimmt sich Samsung nun Google zum Vorbild: Für die eigenen Pixel 8-Smartphones hatte der Konzern nämlich angekündigt, dass man sieben Jahre lang Updates liefern wird Dabei gilt das ganz explizit nicht nur für Sicherheitsupdates, Feature-Pakete und Fehlerbehebungen, sondern eben auch für Betriebssystem-Upgrades. Käufer bekommen also eine Update-Garantie, die weit über das hinausgeht, was unter anderem die EU einfordern will. Das ist eine gute Entwicklung mit Blick auf wachsende Berge von Elektroschrott.Laut Android-Headlines steigt nun auch Samsung mit der S24-Serie mit in dieses Update-Versprechen ein und wird sieben Jahre lang Aktualisierungen anbieten. Damit würde man also in der Theorie sein S24 mit Android 14 erhalten und noch auf Android 21 im Jahr 2031 aktualisieren könnte, bis Samsung dann den Update-Hahn wieder zudreht.Android 22 würde zum Ende des Jahres 2031 erscheinen, käme dann aber einige Monate nach Ende des Update-Versprechens. Das alles gilt natürlich nur, solang Google diese Benennung und Veröffentlichungs-Zyklen beibehält.Android Headlines glaubt zudem an einen Mitmach-Effekt, den Samsung mit der Erweiterung des Update-Versprechens auslösen könnte: "Das ist eine große Sache. Denn mit Samsung an Bord, können andere kleinere oder weniger populäre OEMs die gleiche Strategie für Updates in Zukunft übernehmen", heißt es.Es ist übrigens noch gar nicht mal so lange her, dass Samsung das Update-Versprechen für Galaxy-Geräte ganz allgemein auf vier Jahre angehoben hat.Die offizielle Vorstellung des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra erfolgt ab 17. Januar 2024. Alles, was wir schon über die neuen Modelle zusammengetragen haben, findet ihr in unserem exklusiven Beitrag und in diesen Tabellen: