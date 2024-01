Samsung Galaxy A55 Leak: günstige S24-Alternative mit Metallrahmen?

Das Samsung Galaxy S24 steht in den Startlöchern. Doch mit dem Galaxy A55 könnte Samsung sogar ein noch größeres Publikum ansprechen. Ein Leak förderte jetzt anscheinend die ersten offiziellen Marketing-Bilder zutage, auf denen ein attraktives Mittelklasse-Smartphone mit Metallrahmen zu sehen ist.

Samsung / Android Headlines

Zusammenfassung Samsung Galaxy A55 Leaks zeigen attraktives Design

Neue "Erhebung" am Rahmen bei Power- und Lautstärketasten

Galaxy A55 erscheint mit Metallrahmen statt Kunststoff

Rückseite mit drei vertikal angeordneten Kameras

Exynos 1480 Chip mit High-End- und Low-End-Cores

Xclipse 530 GPU wahrscheinlich mit AMD entwickelt

Marktstart und Preise des Galaxy A55 noch unbekannt

Anders als bei der Galaxy S24-Serie geht Samsung bei der Galaxy A-Serie, die alle Preisbereiche vom Einsteigersegment bis zur Mittelklasse abdeckt, in diesem Jahr bezüglich Design zumindest im Ansatz neue Wege. Wie die anderen neuen A-Serie-Modelle wird auch das Galaxy A55 laut den bei Android-Headlines veröffentlichten Bildern mit einer neuen, deutlich erkennbaren "Erhebung" am Rahmen im Bereich der Power- und Lautstärke-Tasten daherkommen.Allein damit weht hier schon mehr "frischer Wind" im Hinblick auf Design als bei den zuletzt gesichteten Bildern der Galaxy S24-Serie zu sehen war. Dabei übernimmt man offensichtlich andere Design-Details auch bei der Galaxy A-Reihe. Waren die Vorjahresmodelle noch mit einer Wölbung in der Rahmenoberfläche versehen, so ist der Rahmen nun auch bei der Galaxy A-Serie offenbar komplett flach gehalten.Eine willkommene Neuerung gibt es, mit der das Galaxy A55 anscheinend deutlich "aufgewertet" wird. Statt eines Außenrahmens aus Kunststoff wird das neue Modell offenbar mit einem Rahmen aus Metall daherkommen. Die Anmutung dürfte dadurch deutlich höherwertiger ausfallen als bisher. Offen bleibt, ob sich dies auch beim Preis bemerkbar machen wird.Auf der Rückseite bleibt in Bezug auf die Grundstruktur beim Galaxy A55 wohl alles beim Alten. Es gibt laut den Bildern von Android Headlines drei vertikal angeordnete Kameras, zu denen sich der übliche LED-Blitz gesellt. Auffällig ist aber, dass Samsung scheinbar etwas größere Ausschnitte für die Kameras aus dem Gehäuse ragen lässt. Die Frontkamera sitzt hingegen scheinbar wieder zentral unterhalb des oberen Bildschirmrands.Unter der Haube bekommen wir es im Galaxy A55 laut früheren Leaks in Form von vorab aufgetauchten Benchmark-Listings bei Geekbench mit dem Samsung Exynos 1480 zu tun. Dabei handelt es sich um ein neues System-On-Chip, dessen CPU jeweils vier 2,75 GHz schnelle High-End- und vier 2,05 GHz schnelle Low-End-Cores bietet. Außerdem ist eine wahrscheinlich in Kooperation mit AMD entwickelte Xclipse 530 GPU an Bord.Wann und zu welchen Preisen das neue Samsung Galaxy A55 auf den Markt kommen soll, verrät der Bericht von Android Headlines nicht.