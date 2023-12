Samsung Galaxy S24 (Plus): Walmart verrät Details & zeigt Bilder vorab

WinFuture Exklusiv

Der koreanische Elektronikriese Samsung arbeitet derzeit natürlich darauf hin, uns kurz nach Mitte Januar mit seinen neuen Top-Smartphones der Galaxy S24-Serie zu beglücken. Jetzt liefert der größte stationäre Einzelhändler der USA offizielle Marketing-Bilder und neue Details.

'Epic, just like that.'

Bringen Sie mit dem Galaxy S24 Plus Schwung in Ihren Tag. Von der Verwendung eines Fotos zum Einkaufen Ihrer neuen Lieblingsschuhe bis hin zum Aufpolieren von Fotos Ihres Einkaufs - E2 (Anm. d. Red.: "E2" ist ein interner Codename für das Galaxy S24+) macht das Leben viel einfacher und macht viel mehr Spaß. Episch, einfach so.



Live Translate - Sprechen Sie Fremdsprachen auf der Stelle, direkt in der Samsung Phone App, mit Live Translate.

Nightography Zoom - Bringen Sie die Nacht ins Licht. Unglaubliche Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen leicht gemacht.

Generative Bearbeitung - Verschieben oder entfernen Sie Objekte. Füllen Sie leeren Raum mit Generative Edit. Erfordert die Anmeldung bei einem Samsung Konto und eine Internetverbindung.

Hohe Auflösung - Halten Sie die schönsten Momente des Lebens in natürlichen, lebensechten Farben mit der 50-MP-Kamera fest.

Bildschirmdarstellung - Sehen Sie alles in atemberaubenden Details auf den größeren und helleren Bildschirmen* des Galaxy S24 und Galaxy S24 Plus. Schauen Sie sich Ihre Bilder draußen an, ohne zu blinzeln oder Schatten zu suchen. Und vor dem Schlafengehen haben Sie dank Eye Comfort Shield genau die richtige Helligkeit für Ihren Bildschirm. Egal, wo Sie sind, sehen Sie klar und deutlich, was Sie lieben. *Im Vergleich zu Galaxy S23 und Galaxy S23 Plus.

(Anm. d. Red.: "E2" ist ein interner Codename für das Galaxy S24+)

Schwerpunkt auf Live-Übersetzung, KI-Bildbearbeitung

Zusammenfassung Samsung Galaxy S24-Serie bald vorgestellt

Walmart leakt Bilder und Details vorab

Slogan der Kampagne: "Epic, just like that"

Neue Funktionen: Live Translate, Nightography Zoom

50-MP-Kamera und verbesserte Bildschirme

KI-Funktionen erfordern Samsung-Konto

Offizielle Präsentation wohl am 17. Januar 2024

Ausgerechnet Walmart, jener gigantischer Big-Box-Retailer, hat leistet sich einen kapitalen Leak zum Samsung Galaxy S24. Genauer gesagt hat der Konzern das Samsung Galaxy S24 Plus, also die etwas teurere Version der beiden "kleinen" Modell der neuen Serie von Top-Smartphones des koreanischen Herstellers schon mehr als zwei Wochen vor dem offiziellen Lauch auf seiner Website gelistet Wer in den letzten Tagen aufmerksam auf Websites mit IT-Schwerpunkt unterwegs war, dürfte die von Walmart veröffentlichten Bilder des Galaxy S24+ schon aus anderen Quellen kennen. Aus Gründen des Urheberrechts verzichten wir hier darauf, die Bilder zu reproduzieren und verweisen stattdessen lieber auf die Website von Walmart und eine Version des Listings im Google Cache Interessanter als die bereits bekannten Marketing-Bilder dürfte jedoch sein, dass Walmart nicht nur den offiziellen Werbespruch für die neue Modellreihe nennt, sondern auch einige Details dazu, wie Samsung die neuen Smartphones der Galaxy S24-Serie vermarkten will. Im Zentrum der sicherlich wieder gigantischen Marketing-Kampagne zum Launch dürfte demnach der Satz "Epic, just like that." stehen - zu Deutsch etwa "Episch, einfach so".Darüber hinaus verspricht der Marketing-Text bei Walmart Folgendes:Im Grunde bestätigen die Angaben bei Walmart, welche mit größter Wahrscheinlichkeit von der US-amerikanischen Vertriebsabteilung von Samsung Mobile stammen, dass Samsung beim Galaxy S24 erneut einen Schwerpunkt auf die Nachtfotografie mit Zoom legt, eine leistungsstarke 50-Megapixel-Kamera und hervorragende Display plant.Ferner bestätigen die Marketing-Texte aber auch den neuen Fokus auf KI-Funktionen. Dazu gehört unter anderem Live Translate, also die Echtzeitübersetzung bei Telefongesprächen in der Telefon-App, dank der man "auf der Stelle Fremdsprachen sprechen" können soll. Hinzu kommt die KI-gestützte Bildbearbeitung inklusive der Möglichkeit, wie bei Googles Pixel-Smartphones bestimmte Teile von Bildern und Foots mit KI-generierten Daten zu füllen oder zu Objekte einfach zu bewegen oder zu entfernen.Allerdings erledigt Samsung dies wohl nicht vollständig "on device", sondern nutzt dafür seine Server-Infrastruktur, weshalb sich der Nutzer mit einem Samsung-Konto anmelden und über eine Internetverbindung verfügen muss.Weiterhin bestätigt das Listing bei Walmart auch noch eine Vielzahl weiterer technischer Details. So besitzt das Galaxy S24+ natürlich ein AMOLED-Display mit 3220x1440 Pixeln Auflösung und 6,7 Zoll Diagonale. Außerdem sind 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und mindestens 256 GB interner Flash-Speicher verbaut und es gibt die erwähnte 50-MP-Hauptkamera.Eine Information zum Preis gibt das Walmart-Listing freilich noch nicht preis, denn der Retailer listet hier nur die über den US-Netzbetreiber AT&T vertriebene Version des S24 Plus - und setzt einen Platzhalter-Preis von 1999 US-Dollar für das gezeigte Modell an.Die offizielle Vorstellung des Samsung Galaxy S24 Plus wird laut früheren Berichten am 17. Januar 2024 in San Jose in Kalifornien erfolgen. Rund eine Woche später dürften die Geräte dann auch offiziell im Handel landen - inklusive des Basismodells Galaxy S24 und der Topvariante Galaxy S24 Ultra.