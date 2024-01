Samsung Galaxy S24: Technische Daten der neuen Top-Smartphones

WinFuture Exklusiv

In gut einer Woche stellt Samsung die neue Galaxy S24-Serie offiziell vor. Wir haben schon jetzt ein laut unseren vertrauenswürdigen Quellen offizielles Datenblatt vorliegen, das die technischen Details zum Galaxy S24, S24 Plus und Galaxy S24 Ultra verrät.

Europa bekommt Mischmasch aus Exynos & Qualcomm

Flaches Display jetzt auch im Ultra

KI soll auch bei Samsung für bessere Bildqualität sorgen

Technische Daten der Samsung Galaxy S24-Serie Modell S24 S24+ S24 Ultra Modellnummer SM-S921B SM-S926B SM-S928B OS Android 14.0 / One UI 6.1 Display 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 2340 x 1080 Pixel, 418 ppi 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 x 1440 Pixel, 516 ppi 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display, 120 Hz (1-120 Hz), HDR10+, Always On, Eye Comfort Shield, Vision Booster, 3120 x 1440 Pixel, 505 ppi Prozessor Samsung Exynos 2400, 64-bit, 4 nm, Deca-Core (3,2 GHz, 2,9 GHz, 2,6 GHz, 1,95 GHz) Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 64-bit, 4 nm, Octa-Core (3,39 GHz, 3,1 GHz, 2,9 GHz, 2,2 GHz) Speicher 128/256GB interner Speicher, 8 GB RAM 256/512GB interner Speicher, 12 GB RAM 256/512GB/1TB interner Speicher, 12 GB RAM Netzwerk 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD Hauptkamera Triple-Kamera mit LED-Blitz

Weitwinkelobjektiv: 50 MP, F/1.8, Dual Pixel Autofokus, OIS

Teleobjektiv: 10 MP, F/2.4, 3 x optische Vergrößerung, Phase Detection Autofokus, OIS

Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, F/2.2, 120° Sichtfeld Quad-Kamera mit Laser-Autofokus und LED-Blitz

Weitwinkelobjektiv: 200 MP, F/1.7, Super Quad Pixel Autofokus, OIS, Super Clear Lens

Duo-Teleobjektiv:

Teleobjektiv 1: 50 MP, F/3.4, 5 x optische Vergrößerung, Quad Pixel Autofokus, OIS

Teleobjektiv 2: 10 MP, F/2.4, 3x optische Vergrößerung, Dual Pixel Autofokus, OIS

Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP, F/2.2, Dual Pixel Autofokus, 120° Sichtfeld Frontkamera 12 MP (F/2.2), Dual Pixel Autofokus Kamera-Funktionen Zoom: 100x Space Zoom (nur S24 Ultra), 30 x Space Zoom (S24, S24+)

Video: Nightograpy-Video, Super HDR, 12-bit-HDR, 8K-Videoaufnahme, 8K-Video-Snap, Hochformat-Video mit Bokeh-Effekt, Profi-Video, Zeitlupe, Super Slow Motion, Hyperlapse, Dual Recording, Audio-Zoom, Super Steady

Foto: Porträt-Modus mit Bokeh-Effekt, Pro Modus, Panorama, Nachtmodus, Essen, Selfie, Gruppen-Selfie, Single Take, automatische Szenenoptimierung, Bixby Vision, AR-Zone, QR-Scanner, expertRAW Foto-App (50 MP raw Fotos, Astrophoto, Multi Exposure, digitaler ND-Filter) Video Max. Resolution Aufnahme: UHD 8K (7680 x 4320) bei 30 FPS

Max. Resolution Wiedergabe: UHD 8K (7680 x 4320) bei 60 FPS Audio MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE Sensoren Ultraschall-Fingerabdruckscanner, Beschleunigungssensor, Barometer, Gyroskop, Kompass, Hall-Sensor, Annäherungssensor, Lichtsensor Features IP68, Rahmen aus Armor Aluminium, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Samsung Health, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Bixby Assistent, Bixby Routinen, sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox S Pen, IP68, Rahmen aus Titan, Corning Gorilla Glass Victus Armor, Wireless PowerShare, Wireless Samsung DeX, Link to Windows, Blaulichtfilter, Stereolautsprecher, Dolby Atmos, Samsung Health, Bixby Assistent, Bixby Routinen, sicherer Ordner, Konzentrationsmodus, Samsung Knox Akku 4000 mAh, Fast Charging, 25W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare 4900 mAh, Fast Charging, 45W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare 5000 mAh, Fast Charging, 45W kabelgebunden, Wireless 15W, Wireless PowerShare SIM Dual-SIM, 2x Nano-SIM, eSIM Konnektivität USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi-Direct, Miracast, NFC USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e, WiFi-Direct, Miracast, NFC, UWB USB-C, USB 3.2 Gen 1, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, WiFi-Direct, Miracast, NFC, UWB Navigation GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Farben Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black, Marble Gray Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Samsung Store exklusiv: Jade Green, Sapphire Blue, Sandstone Orange Maße 70,6 x 147,0 x 7,6 mm 75,9 x 158,5 x 7,7 mm 79,0 x 162,3 x 8,6 mm Gewicht 167 Gramm 196 Gramm 232 Gramm Preis (UVP) ab 899 Euro ab 1149 Euro ab 1449 Euro

Zusammenfassung Samsung Galaxy S24-Serie wird bald vorgestellt

Neue Exynos/Snapdragon Prozessoren

S24 mit 8 GB, S24+ und Ultra mit 12 GB RAM

Verbesserte Displays mit höheren Bildwiederholraten

Galaxy S24 Ultra mit neuem 200-MP-Hauptsensor

Kamera-KI-Features und 8K Videoaufnahme bei 30 FPS

Unterschiedliche WLAN-Standards und UWB-Unterstützung

Größere Akkus und Schnellladefunktion in neuen Modellen

Zusätzliche Farboptionen exklusiv im Samsung-Store

Samsung setzt bei der Galaxy S24-Serie nicht mehr exklusiv auf Qualcomm-Prozessoren . Stattdessen werden das Basismodell Galaxy S24 und das Galaxy S24 Plus in Deutschland und Europa mit dem neuen Samsung Exynos 2400 ausgestattet, während das Galaxy S24 Ultra hier wie auch weltweit mit dem neuen Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy daherkommt. Beim kleinen S24 sind acht, bei den größeren Modellen S24+ und S24 Ultra jetzt immer 12 GB LPDDR5X-RAM an Bord.Bei den Displays bleibt - jedenfalls laut dem uns zugespielten Datenblatt - nur auf den ersten Blick alles beim Alten. Das S24 hat ein mit 6,2 Zoll leicht größeres 1080p+-Display und das S24 Plus hat zwar die gleiche Displaygröße, bietet aber jetzt eine auf WQHD-Niveau gesteigerte Auflösung. Neu ist außerdem, dass die Panels der günstigeren Varianten nun ebenfalls Bildwiederholraten von einem bis 120 Hertz unterstützen.Das große Galaxy S24 Ultra weist nun ebenfalls ein praktisch vollkommen flaches Display auf, das mit 3120x1440 Pixeln eine leicht stärker gestreckte Auflösung hat. Bei allen Modellen wird eine Gorilla Glass Armor genannte, stärkere Display-Abdeckung verbaut, die noch mehr Bruchsicherheit bieten soll.Bei den Kameras gibt es einige willkommene Neuerungen, die sich allerdings praktisch vollständig auf das Topmodell Galaxy S24 Ultra zu beschränken scheinen. Samsung verbaut einen neuen 200-Megapixel-Hauptsensor, den man jetzt mit einem höher auflösenden Teleobjektiv für die Stufe mit fünffacher optischer Vergrößerung kombiniert, dessen Sensor eine Auflösung von 50 Megapixeln bietet. Die zweite Zoom-Kamera bringt erneut 10 Megapixel, während die Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln arbeitet.Ohnehin will Samsung wohl primär mit einer Reihe von KI-Features im Bereich der Kameras punkten, zu denen das Datenblatt bisher nur spärliche Angaben preisgibt. Eine wichtige Anmerkung gibt es aber: alle Modelle der Galaxy S24-Serie bieten maximal 8K-Auflösung bei Videoaufnahmen und bieten dabei maximal 30 Bilder pro Sekunde.Unterschiede gibt es wiederum bei der Unterstützung von WLAN-Standards. Die Exynos-basierten günstigeren Versionen bieten nur maximal WiFi 6e, während das Spitzenmodell mit dem Snapdragon-Chip auch WiFi 7 unterstützt. UWB bleibt in diesem Jahr dem Plus- und dem Ultra-Modell des Galaxy S24 vorbehalten, behauptet jedenfalls unser angeblich authentisches Datenblatt.Begrüßenswert ist, dass Samsung die Akkus beim Galaxy S24 und S24 Plus etwas größer werden lässt und nun 4000 bzw. 4900 mAh bietet. Das Basismodell kann unterdessen wohl wieder nur mit maximal 25 Watt schnell geladen werden. Beim Plus und beim Ultra sind hingegen wieder 45 Watt möglich. Alle Varianten unterstützen Wireless-Charging mit 15 Watt und PowerShare.Neben den im freien Handel verfügbaren Farbvarianten in Cobalt Violet, Amber Yellow, Onyx Black und Marble Gray (S24/S24+) bzw. Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Yellow und Titanium Violet (S24 Ultra) gibt es alle Modelle über den Samsung-eigenen Online-Store auch noch in den Farben "Jade Green", "Sapphire Blue" und "Sandstone Orange", wobei die Verfügbarkeit je nach Land variieren kann.Die offizielle Vorstellung des Galaxy S24, S24 Plus und S24 Ultra erfolgt ab 17. Januar 2024.