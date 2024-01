Termin bestätigt: Samsung Galaxy S24-Enthüllung steht kurz bevor

Nach unzähligen Leaks rund um die Galaxy S24-Serie bestätigt Sam­sung jetzt den offiziellen Termin zur Enthüllung seiner neuen Flagg­schiff-Smartphones. Das anstehende Unpacked-Event soll im Sinne des "intelligentesten mobilen Erlebnisses" stehen.

Enthüllungs-Keynote am 17. Januar

Hardware: Nur noch wenig Überraschungen

Bereits im November waren sich Insider sicher, dass Samsung den 17. Januar 2024 für die Vorstellung seiner drei neuen Top-Modelle Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra nutzen wird. Nun lädt der Hersteller Medienvertreter offiziell zum ersten Galaxy Unpacked 2024 an eben jenen Datum ein und spricht im Zuge dessen von einer "neuen Ära mobiler AI".Die Keynote aus dem kalifornischen San Jose wird um 19 Uhr deutscher Zeit live auf YouTube übertragen. Abseits der angedeuteten Software-Features auf Basis künstlicher Intelligenz hält sich Samsung weiterhin zurück und lässt sich zu­min­dest nicht offiziell in die Karten blicken. Die im Vorfeld durchgesickerten Spe­zi­fi­ka­tio­nen und Preise sprechen allerdings Bände.Zuletzt berichtete Leaker Evan Blass über die technischen Details der neuen Smartphones. Demnach sollen das Samsung Galaxy S24 und S24 Plus mit 6,2 Zoll respektive 6,7 Zoll großen AMOLED-Displays sowie FHD+- bzw. QHD+-Auflösungen und Helligkeiten von bis zu 2600 Nits ausgestattet werden. Beim Galaxy S24 Ultra dürfte Samsung hingegen ein 6,8-Zoll-Panel samt S-Pen-Support bieten.Dass der Fokus des südkoreanischen Herstellers auch in diesem Jahr auf dem Ultra-Modell liegen wird, zeigen auch die Leaks rund um die Kamera. Hier sollen die beiden günstigeren Smartphones lediglich Auflösungen von bis zu 50 Megapixeln unterstützen, das Galaxy S24 Ultra hingegen mit 200 Megapixeln und einem bis zu 10-fachen Zoom aufwarten.Während in den USA alle Modelle der neuen S-Serie mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-Chip ausgestattet werden sollen, kommt in Deutschland zusätzlich der Samsung Exynos 2400 ins Spiel, der im Galaxy S24 und S24+ in Kombination mit 8 GB bzw. bis zu 12 GB verbaut werden soll. Der High-End-SoC von Qualcomm dürfte hierzulande nur für das Ultra-Modell vorgesehen sein.Wir werden das Samsung Unpacked Event und die Enthüllung der Galaxy S24-Reihe am 17. Januar 2024 live begleiten und euch mit sämtlichen Informationen sowie dem Livestream zur Keynote in unserem Samsung-Special versorgen.