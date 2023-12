Samsung Galaxy S24: Leak nennt Euro-Preise für neue Top-Smartphones

Samsung wird das Galaxy S24 wohl zu weitgehend gleichen Preisen einführen. Einen erneuten kräftigen Preisanstieg, den es in diesem Jahr zu verzeichnen gab, wird es also wohl nicht geben. Dies legen Preisangaben aus den Benelux-Ländern nahe, laut denen das Galaxy S24 und S24+ sogar etwas günstiger zu haben sein sollen als ihre Vorgänger.

Beim Basismodell geht es zurück auf das Niveau von 2022

Einstiegspreis beim S24 Ultra wegen mehr RAM höher

8/128GB: 899 Euro

8/256GB: 959 Euro

12/256GB: 1149 Euro

12/512GB: 1269 Euro

12/256GB: 1449 Euro

12/512GB: 1569 Euro

12/1024GB 1809 Euro

Zusammenfassung Galaxy S24 erscheint ohne kräftigen Preisanstieg

S24 und S24+ in Benelux-Ländern etwas günstiger

Basisversion S24 startet bei 899 Euro

S24 Plus mit 256 GB für 1149 Euro geplant

S24 Ultra mit 256 GB wird 50 Euro teurer

S24 Ultra bietet mehr RAM als Vorgänger

Preise in Deutschland ähnlich wie in Benelux

Das Samsung Galaxy S24 könnte in der Basisversion mit 128 Gigabyte internem Flash-Speicher mit einer offiziellen Preisempfehlung von 899 Euro an den Start gehen. Damit würde das Gerät rund 50 Euro günstiger in den Handel kommen als sein Vorgänger. Möglich wird dies unter anderem durch die Verwendung von günstigerem UFS-3.1-Speicher, lassen jedenfalls frühere Berichte vermuten.Die Angabe von 899 Euro stammt aus den Niederlanden von den Kollegen von GalaxyClub.nl , wo man eine offizielle Preisliste von Samsung zugespielt bekommen hat. Diesen Daten zufolge will Samsung den Einstiegspreis für das Galaxy S24 Plus mit 256 GB bei 1149 Euro ansetzen. Auch in diesem Fall würde der Preis damit um 50 Euro niedriger sein als beim Vorgängermodell aus der Galaxy S23-Serie.Während die beiden günstigeren Versionen der S24-Serie jeweils etwas billiger in den Markt starten sollen, gibt es für die Fans der Topversion nicht ganz so positive Nachrichten. Dem Bericht aus den Niederlanden zufolge soll das Galaxy S24 Ultra mit 256 GB internem Flash-Speicher nämlich mit einer offiziellen Preisempfehlung von 1449 Euro auf den Markt kommen. Es wäre damit 50 Euro teurer als sein direktes Vorgängermodell.Allerdings gibt es ein Arbeitsspeicher-Upgrade, das zumindest einen Teil des Preisanstiegs rechtfertigen würde. Das Galaxy S23 Ultra hat nämlich in der 256-GB-Version nur acht Gigabyte RAM, während das S24 Ultra in allen Versionen immer mit 12 GB Arbeitsspeicher ausgestattet wird. Bei der Version mit mehr 512 GB Festspeicher soll der Preisunterschied mit 1569 Euro im Fall des S24 Ultra hingegen schwinden und sogar ein etwas niedrigerer Preis fällig werden.Die Preisangaben aus den Benelux-Ländern dürften in gleicher Form auch für den deutschen Markt gelten - eventuell sind die Preise hierzulande 10 Euro niedriger oder höher, was von Steuern und Abgaben abhängt. Wie die Preisgestaltung in anderen Ländern außerhalb Westeuropa ausfällt, bleibt abzuwarten.Preisliste für Samsung Galaxy S24 Serie: