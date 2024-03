Intel hat den Start seiner neuen Spitzen-CPU bekannt gegeben. Der Intel Core Prozessor der 14. Generation hört auf den Namen i9-14900KS und soll für das Unternehmen den Spitzenplatz bei der Taktfrequenz sichern. Ab Werk geht es im Turbo auf bis zu 6.2 GHz.

Intel und der Hertz-Rekord

Speichersupport nach unten

Bis zu 6,2 GHz maximale Turbofrequenz mit Intel Thermal Velocity Boost

24 Kerne (8P und 16E), 32 Threads, 150 Watt Prozessorleistung, 36 MB Intel Smart Cache und 20 PCIe-Lanes (16 PCIe 5.0 und 4 PCIe 4.0 Lanes).

Erweiterte Intel APO-Unterstützung

Unterstützung für bis zu 192 GB DDR5 5600 oder DDR4 3200

Kompatibilität mit Z790- und Z690-Motherboards

Extreme PC-Enthusiasten: Das ist nach Intels Ansicht die perfekte Zielgruppe für das neue Flaggschiff im Desktop-Markt. Klar ist: innerhalb der Intel Core Desktop-Prozessorfamilie der 14. Generation gab es noch nie eine so schnelle CPU. Das Unternehmen baut hier den im letzten Jahr vorgestellten 6.0 GHz-Prozessor Core i9-13900KS weiter aus, das Ergebnis: Der i9-14900KS erreicht 6,2 Gigahertz (GHz) maximale Turbofrequenz ab Werk.Vom Aufbau gleicht der neue Rekordhalter dem regulären Modell Core i9-14900K. Intel setzt auf 24 Kerne und 32 Threads mit 36 MB Intel Smart Cache. Im Generationsvergleich zum Core i9-13900KS sollen hohe Geschwindigkeit und die Intel Application Performance Optimization (APO) 15 % höhere Leistung möglich machen. Im Konkurrenz-Kampf i9 14900KS gegen AMD Ryzen 9 7950X spricht man von "bis zu 73 % Leistungssteigerung bei rechenintensiven Workflows."Am liebsten sieht Intel die neue Spitzen-CPU im Zusammenspiel mit bis zu 192 GB DDR5-5600 Arbeitsspeicher. Allerdings lässt man den Support für ältere Speichergenerationen auch mit dem i9 14900KS nicht fallen. Optional ist der Betrieb also auch mit DDR4-3200 möglich. Bei den Motherboards werden Z790 und Z690 Boards mit einem BIOS-Update für den neuen Chip fit gemacht.Intel gibt an, dass der Prozessor ab dem 14. März verfügbar ist, die Preisempfehlung liegt bei 699 US-Dollar. Ein Blick in den WinFuture-Preisvergleich zeigt, dass sich das in Deutschland auf einen Preis von rund 740 Euro überträgt.