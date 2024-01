Tetris-Rekord: Moderatorin bedient Gaming-Klischees, erntet Shitstorm

Kürzlich hat ein 13-jähriger Junge für eine kleine Sensation gesorgt, denn er war der erste Mensch, der es geschafft hat, den NES-Klassiker Tetris durchzuspielen . Das Thema landete auch in den Mainstream-Medien und dort trat man auch umgehend ins Fettnäpfchen.

"Geh raus an die frische Luft"

Mutter hat kein Problem

Zusammenfassung 13-jähriger Willis Gibson spielt Tetris durch

TV-Moderatorin Jayne Secker löst mit Kommentar Empörung aus

Gamer und Industrie kritisieren Seckers Klischeedenken

UKIE-Vertreterin vergleicht Reaktion auf Schachchampion

Rare-Mitarbeiterin Becky Frost verteidigt Willis' Leistung

Willis' Mutter Karin Cox unterstützt sein Gaming-Hobby

Bericht über Tetris-Erfolg erzeugt Diskussion über Vorurteile

Seit es Computer- und Videospiele gibt, kämpfen Gamer mit Vorurteilen von Menschen, die diese Art der Unterhaltung nicht ernst nehmen und sich dazu verächtlich äußern. Das hat sich in den letzten Jahren und sogar Jahrzehnten immerhin etwas gebessert, denn Gaming hat längst die Mitte der Gesellschaft erreicht.Doch die TV-Moderatorin Jayne Secker zeigte beim britischen Nachrichtensender Sky News, dass derartige Vorurteile nach wie vor tief sitzen. Denn die Station brachte einen kurzen Beitrag, in dem gezeigt wird, wie der 13-jährige Willis Gibson Tetris komplett durchspielt, und zwar, indem er den sogenannten "Kill Screen" erreichte. In diesem wird das Spiel im Wesentlichen zum Absturz gebracht, denn ein festgelegtes "Ende" hat Tetris als Endlosspiel eigentlich nicht.Die 51-jährige TV-Journalistin ließ es sich dann nicht nehmen, den Beitrag über Gibson mit einem wohl launig gemeinten Kommentar abzumoderieren, griff dabei aber zur Empörung vieler Gamer ganz tief in die Klischeekiste: "Als Mutter würde ich einfach sagen: Weg vom Bildschirm, nach draußen, an die frische Luft. Tetris zu besiegen, ist kein Lebensziel."Der Clip landete wenig überraschend umgehend auf Twitter und anderen sozialen Netzwerken und erntete viel Kritik von Spielern, aber auch von Vertretern der Industrie (via VGC ). Bhavina Bharkhada vom britischen Branchenverband UKIE schrieb etwa: "Das Verrückte an der Art und Weise, wie darüber berichtet wird, ist, dass wir alle feiern würden, wenn es sich beispielsweise um einen Kinderschachchampion handeln würde - diese*n würde man sogar in die Downing Street zum Schachspielen einladen."Becky Frost, Community Programme Manager beim Spielentwickler Rare, war ebenfalls empört : "Tetris zu schlagen ist kein Lebensziel ... ja, für DICH, Sandra. Wie viele Weltrekorde hast DU mit 13 Jahren aufgestellt? Was für eine engstirnige, selbstgefällige und furchtbare Art, die Leistung dieses Kindes herabzusetzen. Als Mutter wäre ich verdammt stolz. Das erforderte Können und Entschlossenheit, großartige Arbeit!"Einen fast identischen Tenor hatten auch viele andere Kommentare dazu. Und auch Karin Cox, die Mutter von Willis Gibson, hat kein Problem mit der Leistung und dem Hobby ihres Sohnes. "Ich bin damit einverstanden", sagte die 39-jährige Lehrerin gegenüber der New York Times . "Er macht auch noch andere Dinge als Tetris zu spielen, also war es wirklich nicht so schwierig, OK zu sagen."