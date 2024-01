Originales NES-Tetris erstmals "durchgespielt" - von einem 13-Jährigen

Das neue Jahr hat für die Gaming-Community mit einem regelrechten Schock-Moment begonnen: Einem 13-jährigen Spieler ist es erstmals gelungen, das originale Tetris für den Nintendo NES "durchzuspielen" - also das Ende dessen zu erreichen, was die Konsole leisten kann.

Technische Limits

6,8 Millionen Punkte

Zusammenfassung 13-Jähriger spielt NES-Tetris "durch"

Neuer Rekord im klassischen Tetris erreicht

Limit der NES-Konsole von Spieler erreicht

Technik des Finger-Vibrierens und Rollens genutzt

KI entdeckt "True Killscreen" von Tetris

Blue Scuti erreicht 6,8 Millionen Punkte

Spiel friert nach vollständiger Zeile ein

Das Spielprinzip ist altbekannt: Die verschieden geformten Blöcke fallen nach unten und wenn komplette Linien zusammengesetzt werden, verschwinden diese und der Spieler punktet. Infolgedessen steigt auch das Level und damit die Geschwindigkeit, in der die Blöcke nach unten fallen. Jedes Spiel endete bisher damit, dass sich die Blöcke bis zum oberen Rand des Spielfeldes auftürmten und somit das Spiel über den Spieler siegte. Es ging daher nur darum, immer neue Highscores zu jagen.Allerdings ist die technologische Basis der alten Konsole limitiert und es wurden bereits Spielstände erreicht, an denen das Zusammenspiel von Code und Hardware nicht mehr wie erwartet funktionierte. Das drückte sich dann beispielsweise in sehr seltsamen Farbpaletten bei der Darstellung der Spielumgebung aus, wie The Gamer berichtet.Um in diese Bereiche zu gelangen, bedurfte es aber mehrerer entscheidender Weiterentwicklungen bei der Spieltechnik. Denn schon vorher kann man bei normaler Nutzung der Controller die Buttons nicht schnell genug drücken, um die Blöcke auch nur zur Seite zu schieben. Erst wurde eine Technik entwickelt, bei der die Finger auf den Buttons vibrieren, 2021 führte ein Spieler dann das sogenannte Rollen ein.Eine zweite Grundlage für den nun erreichten Rekord war es, die Grenze von Tetris auch praktisch herauszufinden. Der Entwickler Greg Cannon setzte daher eine KI auf das Spiel an, der es gelang, so lange weiterzumachen, bis die Technik an der Fortsetzung versagte und der "True Killscreen" erreicht wurde. Auf diese Weise fand man auch heraus, dass es keinen festen Endpunkt gibt, sondern verschiedene Ereignisse mit steigender Wahrscheinlichkeit den Absturz triggern.Erstmals hat es nun der Spieler Blue Scuti geschafft, den bisher nur von der KI erreichten Punkt auch als menschlicher Spieler zu erreichen. Bei ihm summierten sich die erzielten Punkte auf 6,8 Millionen, als eine letzte Zeile vollständig wurde. Während sie vom Bildschirm gelöscht wurde, fror das Spiel ein und gilt damit als durchgespielt.