Tetris für Android: Neuer Lizenznehmer bringt beliebtes Spiel zurück

Der Spielekonzern Electronic Arts sorgte jüngst für etwas Aufregung, als man ankündigte, alle seine Varianten von "Tetris" aus dem Google Play Store für Android zu entfernen. Jetzt steht eine in mancher Hinsicht bessere Alternative des neuen Lizenznehmers zur Verfügung.

Werbung lässt sich für 5,49 Euro abschalten

N3twork

Der Grund für EAs Entscheidung, alle seine Varianten des Spieleklassikers Tetris aus dem Play Store zu entfernen, liegt offenbar in einer Änderung in der Vergabe der Lizenzen durch die Besitzer der Rechte an dem Spiel. Mit der Firma N3twork hat wohl einfach ein anderer Anbieter das Recht erworben, offizielle Varianten von Tetris für mobile Geräte zu vertreiben, so dass EA schlichtweg gezwungen ist, den Vertrieb seiner Versionen einzustellen.N3twork hat nun seine Variante von "Tetris" über den Google Play Store zur Verfügung gestellt , so dass Fans des Titels wieder eine Möglichkeit haben, ihr Bedürfnis nach ein wenig Klötzchen-Puzzelei zu befriedigen. Weil der neue Lizenznehmer ein einfacheres Modell zur Monetarisierung verfolgt, dürfen sich die Fans über ein weniger werbebelastetes Nutzungserlebnis freuen.So wird Tetris für Android jetzt in Form eines "Free+"-Produkts angeboten, bei dem nur während des Beginns einer neuen Runde Werbung angezeigt wird. Möchte man die Werbung loswerden, gibt es die Option, diese für 5,49 Euro deaktivieren zu lassen. Dies ist zwar ein relativ hoher Preis für die Abschaltung der Werbeeinblendungen, doch immerhin bietet N3twork dafür in anderer Hinsicht kostenlos Abwechslung.So kann die neue Version von Tetris mit zunächst fünf verschiedenen Themes genutzt werden, zu denen neben modernen, bunten und futuristischen Varianten auch ein Design gehört, das mit seiner grünlichen Farbgebung im 8-Bit-Stil Erinnerungen an die frühen Jahre des Spiels auf Plattformen wie dem Nintendo Game Boy aufkommen lässt. Vermutlich wird es früher oder später eine Vielzahl weiterer Designs geben, aus denen die Nutzer dann wählen können.Das Spielprinzip fällt bei der neuen Tetris-Ausgabe so simpel aus, wie es nur möglich ist. Statt großer Effekte, einer 3D-Darstellung und anderen Gimmicks hat N3twork das Spiel auf seine Grundlagen reduziert. Man muss also einfach nur die von oben herabfallenden verschiedenen Steine drehen und positionieren, um möglichst viele Reihen mit ihnen zu füllen und dafür Punkte zu kassieren.