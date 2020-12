Microsoft-Manager spielt Tetris im Task-Manager einer 'Mega-VM'

Manche Leute sammeln Autos, andere Computer oder irgendwelche Sammelkarten. Mark Russinovich sammelt als Chief Technology Officer (CTO) von Microsoft Azure und bekannter Software-Entwickler lieber CPU-Kerne. Und dann spielt er damit im Windows Task Manager Tetris.

Mark Russinovich ist dem einen oder anderen erfahrenen Windows-Nutzer vielleicht als Entwickler der SysInternals-Werkzeuge bekannt. Seit geraumer Zeit ist er für Microsoft tätig und hat es dort mittlerweile zum CTO der Cloud-Abteilung rund um Windows Azure geschafft.In seiner wohl eher spärlichen Freizeit widmet sich Russinovich auch weiterhin eher nerdigen Projekten. Eines davon beschäftigt sich offensichtlich damit, was man mit dem Task-Manager von Windows in Verbindung mit einer möglichst großen Zahl von (virtuellen) CPU-Kernen und der Darstellung von deren Auslastung anstellen kann. Zum Beispiel Tetris spielen.Russinovich zeigte auf Twitter jüngst anhand eines GIFs, wie er im Windows Task-Manager seiner "Azure 24TB Mega Godzilla Beast" Virtual Machine Tetris spielen kann. Dabei nutzt er die Darstellung von in diesem Fall 208 CPU-Kernen in seiner VM, um den altbekannten Spieleklassiker zu nutzen.Die technischen Grundlagen sind dabei recht einfach, schickt das Tetris-Spiel doch im Grunde einfach nach Bedarf Aufgaben an einzelne CPU-Kerne, um diese für einen bestimmten Zeitraum möglichst stark auszulasten, um damit die passende Einfärbung des jeweiligen "Pixels" im Task-Manager zu erzielen.Über Sinn und Unsinn von Russinovichs Experimenten lässt sich natürlich streiten. Immerhin sorgt seine Aktion für einige Aufmerksamkeit rund um Windows Azure. Dass mancher mit dem Windows Task-Manager und einer möglichst großen Zahl von Rechenkernen experimentiert, ist unterdessen nicht neu. So gab es vor einiger Zeit einen Reddit-Post, in dem angeblich zu sehen war, wie das klassische Shooter-Spiel Doom per Task-Manager gezockt wurde. Inzwischen ist man sich aber weitestgehend einig, dass es sich dabei um einen "Fake" handelte.