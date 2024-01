Apple plant Vision Pro noch im Januar auf den Markt zu bringen

Apple hat bisher noch keine Angaben zum Starttermin des Vision-Pro-Headsets gemacht. Klar ist bisher nur, dass die lange erwartete Virtual-Reality-Brille Anfang des Jahres in den USA starten wird - nun gibt es ein heißes Gerücht zum konkreten Starttermin.

Wie die chinesische Webseite Wall Street Insights meldet, wird Apple in der letzten Januarwoche die ersten Apple Vision Pro-Geräte in seinen Stores anbieten. Allerdings muss man zu diesem Gerücht sagen, dass die Webseite nicht bekannt für gute Apple-Kontakte oder für beständige Vorab-Informationen ist. Es gibt auch keine weiteren Angaben zur Quelle der Gerüchte.Die Website behauptet, exklusive Informationen erhalten zu haben, die darauf hindeuten, dass Apple das Vision Pro-Headset am 27. Januar in den Vereinigten Staaten auf den Markt bringen will.Die Meldung geht zwar eindeutig auf die Markteinführung am 27. ein, es könnte aber sein, dass sich die Website tatsächlich auf den 27. Januar in China bezieht, der in den USA dann der Freitag, 26. Januar, wäre. Das wäre auch ein viel wahrscheinlicheres Datum für die Markteinführung von Vision Pro.Ein neues Produkt an einem Samstag zu starten, wäre schon sehr ungewöhnlich - der Freitag ist dagegen ein klassischer Starttermin für neue Apple-Produkte. Dass man einen regulären Wochentag wählt, hat auch den Hintergrund, dass dann bessere Medienberichterstattung und Börsenreaktion gewährleistet oder zumindest erhofft wird.Apple hat bisher lediglich angekündigt, dass das Vision Pro-Headset Anfang dieses Jahres auf den Markt kommen wird.Der oft zitierte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo erklärte dazu kürzlich, er erwarte, dass Vision Pro Ende Januar oder Anfang Februar in die Regale kommt, was sich mit dem jüngsten Bericht aus China deckt. Mark Gurman von Bloomberg hingegen ist fest davon überzeugt, dass Apple die Markteinführung des Geräts für Februar plant.