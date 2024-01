Neue Steam-Statistik: Windows-Machtwechsel lässt auf sich warten

Nach dem kürzlichen Aufschwung von Windows 11 , scheint die Ver­tei­lung des Microsoft-Betriebssystems unter Gamern erneut zu stagnieren. Die jüngste Hard- und Softwareumfrage auf Steam zeigt außerdem nur wenig Bewegung im Kampf Intel vs. AMD vs. Nvidia.

Hätten die zurückliegenden Feiertage genügend Zeit geboten für Betriebssystem-Updates, scheint die neueste Windows-11-Version 23H2 wohl nicht für die von Microsoft angedachte Begeisterung zu sorgen - zumindest wenn es nach PC-Spielern auf Steam geht. In weite Ferne rückt somit der potenzielle Windows-Machtwechsel. Auch im Dezember war Windows 10 der Favorit unter Gamern.Die aktualisierte Steam Hard- und Softwareumfrage bestätigt einen minimal rückläufigen Windows-11-Anteil von 41,95 Prozent, während sich Windows 10 mit 53,45 Prozent auch zur Weihnachtszeit dominant gezeigt hat. Die älteren Betriebssysteme Windows 7 und Windows 8 / 8.1, von denen sich Steam bereits verabschiedet , spielen zudem kaum noch eine Rolle.Im Dezember nahezu unverändert zeigt sich auch der Gesamtvergleich der Betriebssysteme. Microsoft Windows liegt mit 96,40 Prozent vorn, während die Gaming-Underdogs Apple MacOS (1,63 Prozent) und Linux (1,97 Prozent) ein kaum nennenswertes Plus verzeichnen können. Der einstige Hype um Linux-Handhelds wie das Steam Deck scheint somit abzuflauen, vor allem da sich auch hier Windows-Alternativen wie der Asus ROG Ally anbieten.Nur wenig Bewegung zeigt sich auch bei den verwendeten Prozessoren und Grafikkarten der Steam-Spieler. Intel liegt im CPU-Bereich mit über 65 Prozent weiterhin vor AMD (34 Prozent), während Nvidia mit 74 Prozent bei den GPUs vor AMD (16 Prozent) und Intel (8 Prozent) rangiert. Lediglich in Hinsicht auf den Arbeitsspeicher ist ein Anstieg der 32-GB-Fraktion im niedrigen einstelligen Prozentbereich festzustellen.Somit unterstreicht die Steam Hard- und Softwareumfrage für Dezember 2023 erneut, dass Otto Normalspieler weiterhin mit Windows 10, einer 6-Kern-CPU von Intel, meist 16 GB RAM und einer Nvidia-Grafikkarte in Full-HD-Auflösung spielt. Das beliebteste GPU-Modell ist dabei noch immer die GeForce RTX 3060, gefolgt von den Nvidia-Karten GTX 1650 und 1060.Steam wertet nicht automatisch die Daten aller Spieler aus, sondern bietet die Umfrage bzw. Einreichung der Systemdaten auf Nachfrage an. Es handelt sich um eine weltweite Erhebung, wobei die Sprachen English und Chinesisch mit insgesamt über 60 Prozent dominieren. Lediglich 3,2 Prozent entfallen auf Spieler mit deutschsprachigen Steam-Clients.Bist auch du PC-Gamer? Lass uns in den Kommentaren gerne wissen, mit welcher Hardware und Software du unterwegs bist.