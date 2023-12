Steam startet großen Winter Sale mit Baldur's Gate 3, Hogwarts & Co.

Steam hält an seiner weihnachtlichen Tradition fest und startet ab sofort mit dem Winter Sale 2023. Bis zum 4. Januar sollen tausende Spiele innerhalb der Winteraktion reduziert sein, darunter auch Highlights wie Baldur's Gate 3, Diablo 4, Starfield, Elden Ring und Co.

Der letzte Steam-Sale des Jahres

Baldur's Gate 3 für 53,99 Euro (-10 Prozent)

Diablo 4 für 41,99 Euro (-40 Prozent)

Elden Ring für 35,99 Euro (-40 Prozent)

Rainbow Six Siege für 7,99 Euro (-60 Prozent)

The Elder Scrolls V: Skyrim für 7,99 Euro (-80 Prozent)

Destiny 2: Lightfall für 19,99 Euro (-60 Prozent)

Starfield für 48,99 Euro (-30 Prozent)

Lords of the Fallen für 38,99 Euro (-35 Prozent)

Remnant 2 für 29,99 Euro (-40 Prozent)

God of War für 24,99 Euro (-50 Prozent)

Payday 3 für 29,99 Euro (-25 Prozent)

Red Dead Redemption 2 für 19,79 Euro (-67 Prozent)

Anno 1800 für 14,99 Euro (-75 Prozent)

Cities Skylines 2 für 44,99 Euro (-10 Prozent)

Steam Winter Sale 2023: Die Highlights der Rabattaktion im Trailer

Ex-Topseller ebenfalls günstig erhältlich

Steam Winter Sale 2023 Angebote bis zum 4. Januar (19 Uhr)

Nach dem Epic Games Store und GOG startet nun auch Steam mit seinen alljährlichen Feiertagsrabatten. Die sogenannte Winteraktion wird vom 21. Dezember 2023 bis zum 4. Januar um 19 Uhr veranstaltet und zieht sich durch das komplette Sortiment der Gaming-Plattform. Valve spricht wie üblich von "tausenden Spielen, die während des Steam Winter Sale von Entwicklern aus aller Welt angeboten werden."Unter den reduzierten Spielen zeigen sich nicht nur viele Klassiker sowie Retro- und Indie-Games, sondern vor allem auch die namhaften AAA-Spiele bekannter Entwicklerstudios. Auf der Aktionsseite werden unter anderem die nachfolgenden Titel beworben.Die Berechnung des Rabatts erfolgt bei Steam im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) des Entwicklers. Zudem zeigt Valve weitere Highlights der Winteraktion 2023 in einem neuen Trailer.Wir empfehlen die Aktionsseite von Steam in jedem Fall genauer unter die Lupe zu nehmen, denn abseits der beworbenen Highlights befinden sich zudem viele ehemalige Bestseller im Sale. So sind etwa auch Cyberpunk 2077 samt Phantom Liberty, Hogwarts Legacy, Monster Hunter: World, Forza Horizon 5, Resident Evil 4, Lies of P und Dave the Diver reduziert.Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr im diesjährigen Steam Winter Sale fündig geworden seid und mit welchen Games ihr euch die Zeit über die Feiertage vertreibt.