Steam: Neue Funktion versteckt peinliche Spiele vor Freunden

Wer von seinen Steam-Freunden für Hello Kitty Racing oder hunderte Stunden im Dating-Simulator aufgezogen wird, kann sich nun vor mög­li­chen Sticheleien schützen. Steam führt die "Private Spiele"-Funktion ein, mit der alle Spuren verwischt werden können.

Neue Privatsphäre-Optionen für Steam

Steam erklärt: Das bewirkt "privat markieren"

Das Spiel erscheint nicht mehr in der Spieleliste deines Steam-Community-Profils oder in der Liste der kürzlich gespielten Spiele.

Dein Status in der Freundesliste anderer Nutzer oder in Chats ändert sich nicht in "Im Spiel".

Deine Aktivitäten im Spiel (z. B. das Freischalten von Erfolgen oder "Zum ersten Mal gespielt") werden nicht mehr im Aktivitäts-Feed der Personen auf deiner Steam-Freundesliste angezeigt.

Wenn ein Steam-Freund im Steam Store stöbert, wird dein Profil nicht im Abschnitt "Freunde, die dieses Spiel besitzen" angezeigt.

Wenn ein Steam-Freund versucht, ein Spiel als Geschenk zu kaufen, das du als privat markiert hast, wird nicht angezeigt, dass du das Spiel bereits besitzt.

In den Vitrinen deines Steam-Community-Profils werden das Spiel und die Errungenschaften für das Spiel nicht angezeigt (z. B. in der Vitrine "Seltenste Errungenschaften").

Du erhältst keine Steam Trading Cards für das Spiel, solange es als privat markiert ist.

Wenn du die Einstellung "Übertragung von Spieldateien über das lokale Netzwerk" so geändert hast, dass andere Nutzer/innen im selben Netzwerk Spiele herunterladen können, können sie keine Spiele übertragen, die als privat markiert wurden.

Während Steam-Profile und gesamte Spiele-Bibliotheken bereits seit längerer Zeit mithilfe diverser Privatsphäre-Funktionen geschützt und vor der Öffentlichkeit versteckt werden können, bietet Valves Gaming-Plattform nun auch die Möglichkeit , spezifische Spiele als privat zu markieren.Somit ist es möglich, den Großteil seiner Bibliothek und Aktivitäten weiterhin für Steam-Freunde zugänglich zu halten und diese gleichzeitig für bestimmte Titel hinsichtlich Besitzstatus, Spielzeit, Spielaktivität und vor allem Online-Status außen vorzulassen.Aktuell steht die "Private Spiele"-Funktion nur für Nutzer der Steam-Clientbeta und an drei essenziellen Punkten zu Verfügung. Spiele können direkt im Warenkorb, innerhalb der Spielliste (via Webbrowser) oder in der Steam-Client-Bibliothek als privat markiert werden.Die "Client-Beta-Teilnahme" findet ihr in den Steam-Einstellungen unter dem Punkt Oberfläche. Über ein Drop-Down-Menü könnt ihr euch hier für das "Steam Beta Update" entscheiden. Ältere Clients finden dieselben Einstellungen im Bereich Account -> Betateilnahme.Solltet ihr in einem Spiel aktiv sein, das die Steam-Matchmaking-Funktionen nutzt, wird eure Steam-ID dennoch für andere Spieler auf demselben Server sichtbar sein. Ebenso besteht weiterhin die Möglichkeit, Freunde zu einem Spiel einzuladen, das zuvor als privat markiert wurde. Diese können euren Spielstatus nur solange sehen, bis das Spiel beendet oder Steam neu gestartet wurde.