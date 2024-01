Sky Q: 50 Prozent Preiserhöhung für Multiscreen-Option angekündigt

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat die kostenlose Testphase für die sogenannte Multiscreen-Nutzung beendet. Zugleich gibt es eine angekündigte Preiserhöhung um rund 50 Prozent. Wer jetzt nicht aufpasst, zahlt also unter Umständen mehr als gedacht.

Sky

Multiscreen-Option erhöht sich von 10 auf 15 Euro

Testphase beendet

Sky Q erleben Unterwegs und mit Multiscreen-Option

Zum Angebot

Zusammenfassung Sky beendet kostenlose Multiscreen-Testphase

Preiserhöhung bei Sky Multiscreen auf 15 Euro

Sky Q-Abonnement bietet verschiedene Preisstufen

Kunden zahlen nach Testphase 10 Euro für Multiscreen

Preiserhöhung von Multiscreen noch ohne Datum

Sky informiert Kunden über Ende der Testaktion

Multiscreen kostet ab 13 Monat 15 Euro monatlich

Sky Q will noch in diesem Jahr die Preise für die Multiscreen-Option von aktuell 10 auf 15 Euro erhöhen. Das hat das Unternehmen gegenüber dem Online-Magazin Digital Fernsehen bestätigt.Dabei geht es um die Zusatzoptionen für das Sky Q-Abonnement . Es gibt drei Preisstufen: Das Standard-Abonnement mit Sky Q und einem Stream der Sky Go-App; Sky Go Plus für 5 Euro monatlich extra, was zwei weitere Streams freischaltet; und das Multiscreen-Abonnement für aktuell 10 Euro, das zwei Streams plus Sky auf weiteren Fernsehern freischaltet.Das Multiscreen-Abonnement befand sich dabei bis Ende 2023 in der Testphase und war so für einige Kunden kostenlos nutzbar. Mit der Beendigung der Testphase wird nun auch für diese Kunden 10 Euro im Monat berechnet.Zudem wird es nicht bei 10 Euro bleiben - Sky hat bereits eine Preiserhöhung angekündigt. Laut Digital Fernsehen verlang Sky dann 15 Euro für die Buchung der Multiscreen-Option. Es ist aber bis jetzt nicht bekannt, wann die Preiserhöhung greifen wird. Das Sky-Presseteam hatte daraufhin bereits eine Stellungnahme an das Online-Magazin gesendet. Da hieß es:"Einige Kunden hatten bislang innerhalb einer Testaktion die Möglichkeit, die Multiscreen Option kostenlos zu testen. Diese Testphase endet zum 31. Dezember 2023. Darüber haben wir nun die betroffenen Kunden informiert. Sollten die Kunden diese Option nicht kündigen, wird ab dem 1. Januar 2024 die Multiscreen Option für 10 Euro monatlich dazu gebucht (15 Euro ab dem 13. Monat). Im Laufe des kommenden Jahres ist eine Preisanpassung bei der Multiscreen Option geplant. Dann beträgt der monatliche Preis für die Multiscreen Option 15 Euro monatlich."