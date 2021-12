Alle Inhalte von Apple TV+ ab sofort für Sky Q-Kunden eingebunden

Es hat etwas gedauert, aber ab sofort steht die Apple TV+ App auch für Sky Q-Nutzer zur Verfügung. Sky koppelt damit alle Serien- und Film-Highlights von Apple direkt mit an die Nutzer-Oberfläche an und erleichtert so die Auswahl des Entertainment-Programms.

Auch für den neuen Sky Glass

Entertainment im Überblick

Sky

Wie angekündigt startet der Pay-TV-Betreiber Sky jetzt mit der Einbindung von Apple TV+ Inhalten für alle Sky Q-Kunden. Sky bringt damit Apple TV+ nun noch pünktlich zu Weihnachten an den Start. Damit sind nun auch die Apple TV Originals auf Sky Q verfügbar, die App wird für alle Kunden ab sofort freigegeben. Das gilt sowohl in den Apps als auch im Web. "Von der mehrfach mit dem Emmy ausgezeichneten Komödie Ted Lasso bis hin zur beliebten The Morning Show können Sky Kunden jeden Monat die beliebtesten Apple TV+ Sendungen sowie neue und exklusive Apple Originale streamen, und zwar völlig werbefrei und auf Abruf," heißt es in der Ankündigung von Sky.Sobald der im Oktober angekündigte Sky Glass-Fernseher starten wird, ist die Kombination mit Apple TV+ dann auch dem neuen Smart-TV verfügbar. Der Sky-Fernseher soll nach den derzeitigen Plänen allerdings erst Ende 2022 in Deutschland starten.Wichtig zu erwähnen: Wer Apple TV+ mit Sky Q nutzen möchte, benötigt für beide Dienste ein aktives Abonnement. Das ist ebenso bei den anderen Diensten, die Sky über die letzten Jahre schon hinzugefügt hat, wie Netflix , Disney+ oder Amazon Prime.Wer es einmal ausprobieren möchte: Die Inhalte von Apple TV+ sind nun nahtlos in das Sky TV-Erlebnis integriert und können über die Homepage und die App-Bereiche auf Sky Q aufgerufen werden. Das funktioniert auch in Verbindung mit der Sprachfernbedienung. Sky Q bietet alles Entertainment-Plattform alles gebündelt im Überblick: Dazu gehört neben Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket gibt es zusätzlich Serien, Filme und Live-Sport - alles auf monatlich kündbarer Basis.