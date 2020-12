Partnerschaft: Sky-Apps kommen auf Fire TV, Amazon Prime auf Sky Q

Bisher gab es zwischen Amazon und Sky keine intensive Beziehung, im Gegenteil. Wer etwa eine Sky-App auf einem Fire TV-Stick installieren wollte, musste einigermaßen umständliche Wege gehen. Doch das ist nun Geschichte, denn Amazon und Sky haben eine Partnerschaft verkündet.

"Weihnachtsgeschenk"

Sky hat sich lange mit dem Umstieg vom klassischen Abo-Fernsehen auf digitale Dienste und Angebote schwergetan, das war auch lange an den eher miesen Apps des Unternehmens zu sehen. Die Lage bessert sich nun aber immer mehr und nun schließt man auch eine wesentliche Plattform-Lücke.Denn ab heute ist eine Partnerschaft von Sky und Amazon offiziell: Die einzelnen Apps werden jeweils bei Geräten des anderen Anbieters verfügbar sein. Konkret bedeutet das, dass Amazon Prime auf Sky Q-, Now TV- und Sky Ticket-Geräten verfügbar sein wird und die Now TV- und Sky Ticket-Apps auch auf kompatiblen Fire TV-Geräten und Fire TV Edition Smart-TVs erhältlich sein werden. Laut Pressemitteilung gilt das für Kunden in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland und Italien.In der gemeinsamen Mitteilung überschütten sich Amazon und Sky mit Lob für das Programmangebot des Mitbewerbers: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Prime Video App pünktlich zu den Feiertagen auf Sky Q, NOW TV, und Sky Ticket Geräten zur Verfügung stellen können," sagte Jay Marine, Vice President Prime Video Worldwide.Stephen van Rooyen, EVP & CEO UK & Europe Sky dazu: "Sky Q-Kunden erhalten auf ihren Receivern dieses Jahr ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk in Form von Amazon Prime Video. Jeder, der nach The Undoing auf Sky Atlantic neues Serienfutter benötigt, kann jetzt direkt zu The Boys auf Prime Video wechseln, ohne Sky Q verlassen zu müssen. Prime Video TV-Serien, Filme und weitere Inhalte werden neben Sky Originals und Netflix Inhalten sowie Apps wie YouTube und vielen weiteren zu sehen sein. Dadurch wird es für Kunden noch einfacher, an einem Ort auf all die Unterhaltung zuzugreifen, die sie lieben."