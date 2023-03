Full-HD-Steinzeit: Sky Q Streaming weiterhin ohne 4K-Auflösung

Der Pay-TV-Anbieter Sky stellte seinen Streaming-Kunden ein Upgrade auf die zeitgemäße Ultra-HD-Auflösung bereits für das zweite Halbjahr 2022 in Aussicht. Doch noch immer lässt die 4K-Qualität auf sich warten. Den offiziellen Zeitplan hat der Medienkonzern scheinbar verworfen.

Während die Sky-Moderatoren der Bundesliga, Formel 1 und Co. dazu angehalten werden, das hochauflösende UHD-Format samt HDR-Unterstützung bei Zuschauern zu bewerben, schauen Nutzer der Sky-Q-Apps (z.B. Apple TV 4K ) und der Sky-Q-IPTV-Box in die Röhre. Denn für Streaming-Kunden liegt die Grenze hinsichtlich der Auflösung weiterhin beim mittlerweile angestaubten Full-HD (1080p). Daran scheint sich auch in naher Zukunft nichts zu ändern.Gegenüber dem Online-Magazin Digital Fernsehen äußerte sich ein Sky-Sprecher zu den künftigen UHD-Plänen für Sky-Q-IPTV-Nutzer. So soll das Upgrade zwar weiterhin geplant sein, für eine Umsetzung scheint jedoch kein konkreter Zeitraum auf der Roadmap eingeplant zu sein. Die im Frühjahr 2022 kommunizierte Umstellung auf die 4K-Auflösung im Halbjahr 2022 hat Sky wortlos verstreichen lassen.Somit steht das UHD-Format weiterhin nur Kabel- und Satellit-Kunden zur Verfügung, die über einen klassischen Sky-Q-Receiver verfügen. Diese sehen aktuell etwa Spiele der 1. und 2. Bundesliga sowie den DFB-Pokal und die englische Premiere League nebst Formel 1 und Tennis-Partien (z.B. Wimbledon) in der höheren Auflösung mit erweitertem Kontrastbereich.Einziges Trostpflaster: Streaming-Dienste von Drittanbietern (z.B. Netflix Amazon Prime Video etc.), die auf der Sky-Q-IPTV-Box installiert werden können, sind mittlerweile dazu in der Lage in 4K-UHD zu streamen. Nur das eigene Sky-Programm ist auf 1080p beschränkt.