Am kommenden Dienstag, 31. Januar 2023, schaltet der Pay-TV- und Streaming-Anbieter Sky die nächsten beiden Programme ab. Dieses Mal streicht Sky NatGeo und NatGeo Wild, zwei Doku-Sender von Disney, aus der Senderliste.

"Gute Partnerschaft" ist jetzt am Ende

Microsoft Store

DAZN- und Bundesliga-Pakete im Überblick

Bei Sky wird derzeit das Sonderangebot deutlich zusammengestrichen. In den letzten Wochen berichteten wir mehrfach von Programm-Abschaltungen, unter anderem flogen der Kindersender Junior und der NBC-Uni­ver­sal-Sen­der E! Entertainment aus der Sky-Senderliste.Sky-Kunden müssen sich auf weitere Sender-Abschaltungen einstellen. Laut dem Online-Magazin des Merkurs beendet Sky die Partnerschaft mit Disney für die beiden Dokumentations-Sender NatGeo und NatGeo Wild von National Geographic.Die Änderungen sind Teil der neuen Content-Strategie von Sky . Mit Sky Nature und Sky Documentaries stünden den Kunden zwei hauseigene Sender zur Verfügung, heißt es in einer Stellungnahme: "Daher werden wir NatGeo und NatGeo Wild nach vielen Jahren guter Partnerschaft auslaufen lassen", erklärte Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland."Die Abschaltung steht ausschließlich in Verbindung mit der Sky-Strategie, verstärkt auf exklusiven eigenen Content zu setzen. Es war eine bewusste Entscheidung von Sky Deutschland, sich von diesen Sendern zu trennen. Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die langjährige gute Zusammenarbeit. Wir wollen unsere Sendermarken Sky Documentaries, Sky Nature und Sky Crime mehr in den Fokus stellen und in eigenen Content investieren, den es dann exklusiv nur auf Sky zu sehen gibt." Sky will also vermehrt auf exklusive Inhalte setzen, heißt es.Die Disney-Sender NatGeo und NatGeo Wild seien jedoch in Deutschland auch bei Magenta TV und bei Disney+ zu sehen und daher wenig attraktiv für das Programmangebot. Wie es mit neuen Sendern im Angebot bei Sky aussieht, und was da Unternehmen ansonsten noch plant, ist noch nicht durchgesickert.