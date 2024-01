Honor Magic 6 Pro: Neues Top-Smartphone auf offiziellen Bildern vorab

So langsam nimmt das Smartphone-Jahr 2024 an Fahrt auf, denn es werden immer mehr neue Geräte angekündigt oder angeteasert. Auch das Honor Magic 6 Pro gehört dazu, denn das neue Top-Smartphone mit Qualcomm-Technik wurde jetzt erstmals offiziell gezeigt.

Honor

Honor zeigt Magic 6 Pro selbst erstmals

China-Leaker liefert mehr Bilder

Zusammenfassung Smartphone-Jahr 2024 gewinnt an Fahrt

Honor Magic 6 Pro von Honor-Chef enthüllt

Neues Modell setzt auf Qualcomm-Technik

Design ähnlich dem Vorgänger, aber mit meliertem Rücken

Kamera-Buckel und Zoom-Kamera prominent

Frontkamera und Sensorik nun zentral platziert

Offizielle Vorstellung in China am 11. Januar

Europa-Launch wahrscheinlich beim MWC 2024

Top-Ausstattung inklusive Snapdragon 8 Gen 3

Honor-Chef George Zhang persönlich enthüllte bei Weibo, dem chinesischen Pendant zu X/Twitter, das erste offizielle Marketing-Bild für das neue Flaggschiff-Smartphone seiner Firma Honor. Die frühere Huawei-Tochter will mit dem Honor Magic6 Pro ihren Aufstieg im Smartphone-Markt auch außerhalb Chinas weiter fortsetzen, nachdem man mit den Vorgängermodellen und einer wachsenden Zahl von gut ausgestatteten Mittelklasse- und Einsteiger-Geräten bereits überraschend gut gestartet war.Das neue Honor Magic 6 Pro hält im Grunde an der vom Vorgänger bekannten Design-Sprache weitestgehend fest, führt aber eine Art meliertes Design auf der Rückseite ein. Außerdem wird der "Kamera-Buckel" noch stärker betont. Wie schon zuletzt dürfte das Kameramodul mit seinen leistungsfähigen Sensoren inklusiver einer Zoom-Kamera mit Periskop-ähnlichem Design weiter relativ stark aus dem Gerät hervorstehen.Neben der Zoom-Kamera, die zentral auf der Rückseite sitzt, sind auch ein Farbtemperatursensor und ein Laser-Autofokus-System gut zu erkennen. Neben dem von Honor selbst veröffentlichten ersten Bild des Magic6 Pro tauchte über den bekannten Weibo-Leaker DigitalChatStation auch noch eine Ladung weiterer Marketing-Bilder des neuen Honor-Flaggschiffs auf.Diese zeigen das Gerät auch von vorn, wobei vor allem eine - für Honor bedeutsame - Neuerung ins Auge sticht. Statt die Frontkamera und die Infrarot-Sensorik für die Gesichtserkennung im Stil von Apples Face ID weiterhin in einem links oben im Display angeordneten Ausschnitt unterzubringen, gibt es jetzt endlich eine zentrale Position. Damit wirkt das Design deutlich ansprechender und Honor dürfte auch beginnen, Apples Dynamic Island nachzuahmen.Wie bei den aktuellen iPhones wird es also auch beim Magic 6 Pro eine Reihe von Funktionen geben, mit denen Benachrichtigungen und Bedienelemente im Bereich um den pillenförmigen Ausschnitt im Display angezeigt werden. Die offizielle Vorstellung des Honor Magic 6 Pro erfolgt ab 11. Januar 2024 zunächst in China. Im weiteren Jahresverlauf dürfte das neue Top-Modell des chinesischen Herstellers auch in Europa an den Start gehen, wobei ein Launch im Zuge des Mobile World Congress 2024 Ende Februar wohl keine Überraschung wäre.Technisch wird das Honor Magic 6 Pro eine absolute Top-Ausstattung mitbringen, zu der unter anderem ein Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 gehören wird. Honor und Chiplieferant Qualcomm hatten bereits zum Launch des Prozessors im letzten Jahr in Aussicht gestellt, dass das Magic 6 Pro mit dem stärksten SoC, den die Android-Welt zu bieten hat, auf den Markt kommen wird.