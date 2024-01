Die frühere Huawei-Tochter Honor hat mit dem Magic 6 und Magic 6 Pro ihre neuen Flaggschiff-Smartphones für das Jahr 2024 vorgestellt. Mit hoher Auflösung, sowohl bei Display als auch Kamera, sowie enorm viel Leistung will man Samsung und sein Galaxy S24 das Fürchten lehren.

Honor

Beide Magic6-Modelle mit gleicher technischer Basis

Zoom-Kamera mit 180-Megapixel-Sensor

Zusammenfassung Honor stellt Magic 6 und Pro-Modell vor

Snapdragon 8 Gen 3 in beiden Modellen

Display mit adaptiver Bildwiederholrate

Frontkamera mit 50 MP und Eye-Tracking

Pro-Modell mit 180-MP-Telezoom-Kamera

Akkus mit bis zu 5600mAh und Schnellladen

Honor Magic UI 8.0 basiert auf Android 14

Bei der Präsentation der Honor Magic6-Familie konzentrierte sich Honor zunächst auf seine Heimat China, bevor innerhalb der nächsten Monate auch ein internationaler Start zu erwarten ist. Offen ist dabei, ob auch das Basismodell Magic 6 nach Europa kommt, denn zuletzt bot man nur den Vorgänger des Honor Magic 6 Pro auch in Deutschland an.Das Honor Magic 6 und Magic 6 Pro sind bezüglich der Plattform identisch. Beide Modelle haben jeweils einen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 unter der Haube, also die stärkste ARM-Plattform, die derzeit für Android-Smartphones zu haben ist. Außerdem gibt es je nach Modell 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und bis zu 512 GB (Magic6) oder 1 Terabyte (Magic6 Pro) internen Flash-Speicher.Auflösung und Diagonale des 6,8 Zoll großen LTPO-AMOLED-Displays mit 2800 x 1264 Pixeln sind identisch, wobei auch die adaptive Bildwiederholrate zwischen einem und 120 Hertz bei beiden Modellen geboten wird. Einen deutlichen Unterschied gibt es aber bei der Frontkamera. Zwar haben beide Modelle eine Auflösung von ganzen 50 Megapixeln, doch ist die "Pille" beim Magic6 ein einfacher kreisrunder Ausschnitt, während das Pro-Modell eine länglichere Aussparung hat, weil man dort noch zusätzliche Sensoren für die IR-Laser-gestützte Gesichtserkennung und das Eye-Tracking integriert.Honor verspricht unter anderem auch eine enorme maximale Helligkeit des Bildschirms, die man im HDR-Betrieb mit bis zu 5000 Candela in der Spitze angibt. Im Alltag dürfte das Panel natürlich nie in solche Regionen vorstoßen.Bei den Kameras setzt Honor einmal mehr seinen Schwerpunkt. Das Pro-Modell bietet zwei 50-Megapixel-Kameras für Weit- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen sowie eine Telezoom-Kamera mit einem 180-Megapixel-Sensor und Periskop-ähnlicher Optik, der eine 2,5-fache Vergrößerung erreicht und wie die Hauptkamera über einen Hardware-Bildstabilisator verfügt. Beim Basismodell unterscheidet sich die Zoom-Kamera durch die Verwendung eines mit nur noch 32 Megapixeln erheblich weniger hochauflösenden Sensors.Die Akkus der beiden neuen Honor-Topmodelle können sich sehen lassen. Das normale Honor Magic 6 kommt mit einem 5450mAh großen Stromspeicher daher, während der Akku des Honor Magic 6 Pro sogar 5600mAh fasst. Die Geräte lassen sich mit 66 bzw. 80 Watt (Pro) schnell per Kabel laden und bieten auch Wireless-Charging mit 50 bzw. 66 Watt (Pro). Neben 5G unterstützen die neuen Geräte dank des Qualcomm-Chips auch Bluetooth 5.3 und WiFi 7.Die Honor Magic 6 und Magic 6 Pro sind nach IP68 als wasser- und staubdicht zertifiziert. Die Geräte laufen mit der gerade vorgestellten Honor Magic UI 8.0 auf Basis von Android 14 . Die angepasste Software verfügt über allerhand Neuerungen, wobei auch hier eine starke Einbindung von KI-Funktionen erfolgt. Unter anderem soll eine Kontexterkennung dafür sorgen, dass das Betriebssystem weiß, welche Aufgaben der Nutzer gerade erledigen will.Teilweise erfolgt die Bedienung zumindest beim Pro-Modell dank der erwähnten Sensorik sogar per Augensteuerung. Mit seiner neuen Oberfläche führt Honor unter anderem auch eine Seitenleiste, über die bestimmte Aufgaben durch einfaches Markieren in einer App zur Verarbeitung an andere Apps weitergereicht werden können. Ob die Software-Neuerungen in gleicher Form auch in Europa kommen, bleibt allerdings abzuwarten.In China ist das Honor Magic 6 jetzt zum Preisen ab umgerechnet knapp 570 Euro vorbestellbar, während für das Pro-Modell gut 730 Euro Mindestpreis angesetzt werden. Hierzulande dürften einige hundert Euro mehr fällig werden. Ein möglicher Starttermin für das Magic 6 (Pro) wäre der Mobile World Congress 2024, der auch in diesem Jahr wieder Ende Februar in Barcelona stattfindet.