Der Trend geht zum Ring: Honor kündigt eigenen Fitnesstracker-Ring an

Das Jahr 2024 könnte nicht nur das Jahr der "KI-PCs" werden, sondern auch das Jahr der Fitness-Tracker-Ringe. Nach Samsung hat jetzt auch die Huawei-Ausgründung Honor entsprechende Pläne bestätigt - und nebenbei den baldigen Launch ihres ersten Flip-Foldable-Smartphones angekündigt.

Samsung prescht vor, Honor zieht nach

Software mit KI-Features für Fitness-Ringe essenziell

Zusammenfassung Samsung und Honor planen Einführung von Fitness-Ringen

Honor bestätigt baldigen Launch eines Flip-Foldable-Smartphones

Honor Ring als Teil einer Gesundheitsstrategie mit KI-Funktionen

Weitere High-End-Produkte sollen Honors Marktanteile steigern

Anlässlich des Mobile World Congress 2024 hat Samsung kürzlich erstmals ausführlichere Angaben zu seinem Galaxy Ring bekannt gegeben. Der Fitness-Ring soll noch in diesem Jahr auf den Markt kommen und unter anderem komfortables Schlaftracking ermöglichen. Bei Honor will man diesen von Samsung ausgelösten Trend offenbar ebenfalls bedienen und als zweiter großer Smartphone-Hersteller bald einen eigenen Fitnesstracker in Form eines am Finger zu tragenden Rings einführen.Im Zuge des MWC 2024 erklärte Honor-Chef George Zhao gegenüber Journalisten, dass man ebenfalls an einem eigenen "Smart-Ring" arbeitet. Man habe intern bereits die nötigen Technologien vorliegen, sodass man jetzt daran arbeite, in Zukunft einen "Honor Ring" anzubieten, so Zhao im Gespräch mit dem US-Wirtschaftssender CNBC . Seinen Angaben zufolge ist der Honor Ring Teil einer breiteren Strategie rund um das Thema Gesundheit.Der Honor-Chef sieht Funktionen aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz als wichtiges Mittel, um dem Nutzer bei Produkten wie einem Fitness-Ring mehr Informationen über seine Gesundheit zur Verfügung zu stellen bzw. diese auszuwerten. Dazu will man unter anderem entsprechende Software entwickeln.Auch in anderer Hinsicht will Honor künftig im Markt für mobile Geräte stärker mitmischen. So kündigte Zhao für den weiteren Jahresverlauf die Verfügbarkeit eines ersten Foldable-Smartphones des Unternehmens mit einem "Flip"-Design an. Bisher bietet Honor nur Geräte mit seitwärts aufklappbarem Display im "Fold"-Formfaktor an, wie er von Samsung mit dem Galaxy Z Fold populär gemacht wurde.Genaue Details zu den Plänen für ein eigenes Flip-Foldable-Smartphone von Honor nannte der Manager nicht. Letztlich geht es Honor bei der Einführung neuer, häufig auch im High-End-Bereich angesiedelter Produkte, auch darum, seine Marktanteile international deutlich zu steigern. Er hoffe, dass man innerhalb von drei bis fünf Jahren außerhalb Chinas größere Stückzahlen verkaufe als in China selbst, so Zhao.Zum MWC 2024 hatte Honor den Marktstart seines neuen Flaggschiff-Smartphones Honor Magic 6 Pro außerhalb von China bekannt gegeben. Das Gerät ist mit aktueller Top-Technik ausgestattet und bietet vor allem ein extrem leistungsfähiges Kamerasystem, wobei der Einstiegspreis mit 1299 Euro im absoluten Premium-Segment angesiedelt ist. Vorbesteller können allerdings immerhin einen Rabatt von 300 Euro erhalten.