Honor übernimmt: Bald wieder Smartphones mit Porsche Design

Der ehemalige Mutterkonzern war lange Zeit Partner, jetzt übernimmt Honor diese Rolle selbst. Die aufstrebende chinesische Smartphone-Marke tut sich mit Porsche Design zusammen, um bald wieder neue Smartphones mit spezieller Optik auf den Markt zu bringen.

Thai Nguyen / Unsplash

Der chinesische Smartphone-Hersteller Honor will gemeinsam mit der "Lifestyle und Luxus-Marke" Porsche Design im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wieder verschiedene Geräte einführen, die ein "außergewöhnliches und funktionelles Design mit fortgeschrittener Technologie" kombinieren. Vor vielen Jahren gab es erstmals sogar einen BlackBerry im Porsche-Design Bis vor einigen Jahren war der frühere Mutterkonzern von Honor, der chinesische Technologieriese Huawei, bereits Partner von Porsche Design und hatte als solcher eine ganze Reihe von High-End-Smartphones auf den Markt gebracht, bei denen der Porsche Design-Ableger seinen Einfluss bei der äußeren Gestaltung wirken ließ.In Folge der massiven Sanktionen gegen Huawei endete auch diese Kooperation vor einiger Zeit, auch wenn Huawei noch immer spezielle Design-Varianten seiner Top-Smartphones mit dem Namenszusatz "RS" auf den Markt bringt. Ab sofort soll nun eine "exklusive Partnerschaft" mit Honor den weiteren Ausbau des Portfolios an Elektronikgeräten, die von Porsche Design gestaltet wurden, so die Unternehmen.Noch hat Honor keine genauen Angaben darüber gemacht, was für Geräte man gemeinsam mit Porsche Design bauen will. Allerdings kündigte das Unternehmen, dass im Januar ein erstes "Smart Devices" aus der gemeinsamen Entwicklung präsentiert werden soll. Da die Vorstellung in China geplant ist, dürfte es sich um eine Variante des ebenfalls im Januar erwarteten neuen Top-Smartphones Honor Magic 6 Pro handeln, dem Porsche Design dann einen eigenen Anstrich verpasst.Ob Honor langfristig auch beginnen will, andere Geräte in Kooperation mit Porsche Design zu entwickeln, bleibt abzuwarten. So gab es in der Vergangenheit zum Beispiel auch Notebooks mit dem Porsche Design-Logo , doch diese stammten von kleineren Partnern. Honor ist mittlerweile der nach Stückzahlen größte Smartphone-Hersteller Chinas, nachdem man diese Rolle vom früheren Mutterkonzern Huawei übernommen hat.