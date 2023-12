NASA-Astronauten werden nicht vor 2027 auf dem Mond landen können

Das Vorhaben der NASA , mit der Artemis-3-Mission zum ersten Mal seit dem Apollo-Programm wieder Menschen auf den Mond zu bringen, wird sich wahrscheinlich verzögern. Der Start der Mission war für das Jahr 2025 angesetzt, doch daraus wird einem neuen Bericht zufolge nicht.

Ehrgeiziger Zeitplan ist gefährdet

Nur recht begrenzte Fortschritt bei SpaceX

Nächstes Problem: Die Raumanzüge

Zusammenfassung Artemis-3-Mission der NASA verzögert sich voraussichtlich

Starttermin 2025 laut GAO-Bericht nicht haltbar

Technische Herausforderungen beim Human Landing System

Entscheidende Konstruktionsarbeiten an Raumanzügen ausständig

Aufwendiges Auftanken des HLS im Orbit erforderlich

Acht von 13 Meilensteinen wurden verschoben

Möglicher neuer Starttermin für Artemis 3 ist Anfang 2027

Designänderung bei Raumanzügen von Axiom Space nötig

Offizielle Verschiebung auf 2027 wäre früher als Ziel 2028

Das meldet unter anderem das Online-Magazin Space.com . Es gäbe aktuell "zahlreiche Herausforderungen" und der ehrgeizige Zeitplan sei daher gefährdet. Dabei heißt es, dass ein Bericht des U.S. Government Accountability Office (kurz GAO) derzeit von einer Verzögerung um mindestens zwei Jahre ausgeht.Das GAO habe auf der Grundlage von Gesprächen mit Mitarbeiter der NASA und der eingebundenen Industrie sowie anhand der Überprüfung von Unterlagen festgestellt, dass noch eine beträchtliche Menge an technischen Arbeiten am Human Landing System (HLS) aussteht. Das HLS ist eine Variante des SpaceX-Raumschiffs und das NASA-Transportmittel zur Mondoberfläche.Außerdem stehen noch entscheidende Konstruktionsarbeiten aus, um größere Sauerstofftanks in die Raumanzüge einzubauen, die von den Astronauten auf dem Mond verwendet werden sollen, so der Bericht.Das HLS wird seinen Treibstoffvorrat beim Einschwenken in die Umlaufbahn aufbrauchen, sodass es vor dem Flug zum Mond aufgetankt werden muss. Nach dem derzeitigen Plan soll in mehreren Schritten zunächst ein Starship-Treibstoffdepot in der Umlaufbahn platziert werden, gefolgt von mehreren Tankschiffen, die Methan und flüssigen Sauerstoff in das Depot bringen, sodass es vor dem Flug zum Mond vollständig aufgetankt ist.Das HLS-Programm mit Sitz im Marshall Space Flight Center in Alabama arbeitet derzeit offiziell immer noch auf einen Start im Dezember 2025 hin.Das GAO sagt jedoch, dass dieser Zeitplan unwahrscheinlich sei, da noch komplexe technische Arbeiten anstehen, einschließlich der Frage, wie der Treibstoff in die Umlaufbahn transportiert werden kann. SpaceX habe nur begrenzte Fortschritte gemacht.Das HLS-Programm und SpaceX haben dabei allein acht von 13 wichtigen Meilensteinen für das Projekt um sechs Monate bis ein Jahr verschoben. Damit fallen einige wichtige Fertigstellungen erst in das Jahr, in dem die Artemis 3-Mission bereits zu ihrem Mondflug starten sollte.Wenn die Entwicklung des HLS-Landers im Durchschnitt genauso viel Zeit in Anspruch nimmt wie andere Großprojekte der NASA, würde die Artemis-3-Mission frühestens Anfang 2027 stattfinden, so der Bericht.Damit dieser Zeitplan eingehalten werden kann, muss jedoch noch ein zweites dringendes Problem im Zusammenhang mit einer Designänderung bei den von Axiom Space entwickelten Raumanzügen gelöst werden.Ein Großteil der noch ausstehenden Arbeiten scheint sich auf das Design des Anzugs zu beziehen. Die NASA verlangt von Axiom die Entwicklung eines Anzugs, der im Notfall 60 Minuten lang autark lebenserhaltend arbeitet. Das vorgestellte Design bot aber nicht die Mindestanforderungen für die Artemis-3-Mission, so der Bericht.Wenn die NASA den Starttermin für Artemis 3 offiziell auf 2027 verschiebt, wäre dies noch immer ein Jahr früher als das ursprüngliche Ziel von 2028. Erst die Trump-Regierung hatte 2019 den Zeitplan auf 2024 verkürzt, was aber von der NASA dann auf Dezember 2025 verschoben wurde.