NASA-Orbiter hilft dabei, Geheimnis um Mondwirbel zu entmystifizieren

Seit Jahren beobachten Wissenschaftler sogenannte "Lunar Swirns", die Mondwirbel , ohne dass sie hinter das Geheimnis des Phänomens kommen konnten. Nun hat die NASA neue Daten veröffentlicht, die das Phänomen entmystifizieren sollen.

Entstehungsthese wird untersucht

Zusammenfassung Mondwirbel "Lunar Swirls" faszinieren Forscher

Neue NASA-Daten sollen Phänomen klären

Wirbel sind helle, reflektierende Flecken

LRO-Daten: Wirbel entstehen nicht nur vulkanisch

Wirbel beeinflussen Verständnis der Mondoberfläche

Forschung hinterfragt bisherige Theorien

Unklarheit über Wirbelbildung und Mondprozesse

Lunar Swirls sind verdreht aussehende Flecken auf dem Mond, die hell leuchten, weil sie eine hohe Menge an Sonnenlicht reflektieren. Die genaue Ursache für Mondwirbel an sich ist jedoch nach wie vor umstritten. Man ging bisher davon aus, dass die Wirbel alte Relikte von Vulkanausbrüchen auf dem Mond sind.Neue Beobachtungen des Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) der NASA haben ergeben, dass die Wirbel auf der Mondoberfläche doch mit Veränderungen der physikalischen Eigenschaften des Mondes zusammenhängen, aber durch ihr Auftauchen auch außerhalb von Vulkanbereichen ihre Entstehungsthese in Frage stellen.Die Bestimmung des Ursprungs gilt als Schlüssel zum Verständnis der Prozesse, die die Mondoberfläche geformt haben. Wissenschaftler erforschen seit Längerem, wie sich Partikel auf dem Mond bewegen und wie die Oberflächen von Planeten und Monden, die sie umgebende Weltraumumgebung beeinflussen. Die Wirbel könnten dazu ein wichtiger Prozess sein."Mondwirbel haben das Interesse der Wissenschaftler seit ihrer Entdeckung geweckt, zum Teil, weil die wissenschaftliche Gemeinschaft nicht vollständig versteht, wie sie entstanden sind. Es gibt viele Hypothesen über ihren Entstehungsprozess. Für jede Hypothese gibt es Beobachtungen, die sie stützen, aber es gibt auch andere Beobachtungen, die ihr widersprechen", sagte John Weirich, Hauptautor einer neuen Studie und leitender Wissenschaftler am Planetary Science Institute Jüngste Forschungen haben begonnen, die bisherigen Schlussfolgerung in Frage zu stellen. Die Arbeit von Weirich und seinem Team untermauert jetzt den Zusammenhang zwischen Mondwirbeln und der eigentlichen Topografie des Mondes. "Da wir nicht genau wissen, wie sich diese Wirbel gebildet haben, verstehen wir auch nicht ganz, was sie uns über den Mond erzählen können", so Wierich abschließend."Ihre Entstehung könnte eine Kombination aus gut verstandenen Prozessen sein, die zusammenwirken, oder ein derzeit unbekannter Prozess."