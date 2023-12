LUNARSABER: Hohe Masten bringen Energie und Funk auf den Mond

Ein texanisches Unternehmen will hohe Türme auf dem Mond errichten. Diese sollen Energie von der hinter dem Horizont stehenden Sonne auffangen und von oben dunkle Zonen ausleuchten und diverse Datendienste bereitstellen.

Hoch hinaus

Energie per Mesh

Zusammenfassung Texanische Firma plant hohe Türme auf dem Mond

Ziele: Energiegewinnung und Beleuchtung dunkler Zonen

Projekt LUNARSABER von Honeybee Robotics und DARPA

100 Meter hohe Türme mit ausfahrbaren Strukturen geplant

Technologien für Kommunikation und Navigation integriert

Ausbaufähigkeit auf über 200 Meter Höhe für größere Reichweite

Mögliche Nutzung als Mesh-Netzwerk für Energieverteilung

Das Entwicklungs-Projekt LUNARSABER wurde vom Unternehmen Honeybee Robotics durchgeführt und von der staatlichen Forschungsagentur DARPA im Rahmen der 10-Jahres-Initiative Lunar Architecture (LunA-10) unterstützt. LUNARSABER steht dabei für Lunar Utility Navigation with Advanced Remote Sensing and Autonomous Beaming for Energy Redistribution.Der Energieturm des nun vorgestellten Konzepts wäre um die 100 Meter hoch und bestünde aus einer ausfahrbaren Struktur, die von Sonnenkollektoren gekrönt wird. In dem Konstruktions-Material sind dabei Technologien zur Energiespeicherung und -übertragung, Kommunikation, Positionsbestimmung, Navigation und Zeitmessung integriert.Die Entwickler bei Honeybee Robotics gehen davon aus, dass LUNARSABER auf eine Höhe von über 200 Metern über der Mondlandschaft skaliert werden kann, um seine Reichweite zu erhöhen. Die Spitze des Mastes kann sich dann beispielsweise über dem Mondhorizont befinden und immer die Sonne sehen, wenn sie in der Nähe des Südpols zum Einsatz kommt."Direkt auf der Struktur befinden sich Kameras und Kommunikationssysteme. Wir haben ein Flutlicht, um die Bereiche für die Rover zu beleuchten", so Zacny gegenüber Space.com. "Man stellt ein oder zwei davon am Südpol des Mondes auf und deckt das gesamte Gebiet ab. Es ist ihr Leuchtturm", sagte Kris Zacny, Vizepräsident für Explorationssysteme bei Honeybee Robotics.Mehrere Türme könnten dabei auch eine Art Mesh-Netzwerk für Energie bilden. So ließe sich auf einer beleuchteten Stelle der polaren Region Strom generieren und die Energie per Laser von einem zum nächsten Turm weiterreichen, um sie dann in einer Basis nutzbar zu machen. Und je höher man es schafft, solche Strukturen an den Polen zu errichten, umso weiter kann sich die Exploration auch in Richtung des Äquators verschieben.