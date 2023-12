Apple AirPods 4: Experten erwarten großes ANC-Upgrade für 2024

Experten zufolge wird Apple im kommenden Jahr zwei neue Kopfhörer der AirPods-Reihe vorstellen. Mit einem aktualisierten Design, neuen USB-C-Ladecases und aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) in güns­ti­ge­ren Modelle könnten die AirPods 4 im Herbst 2024 erscheinen.

Daniel Romero / Unsplash

Frischzellenkur für Passform und Klang

Hält Apple am "Open Fit"-Design fest?

Zusammenfassung Apple plant neue AirPods 4 für Herbst 2024

Designmix aus aktuellen AirPods 3 und Pro 2 erwartet

Mögliche Verbesserung der Passform angedeutet

Zwei Varianten der AirPods 4, eine mit ANC

USB-C-Ladecase mit "Wo ist?"-Funktion geplant

Einführung eventuell zusammen mit iPhone 16

AirPods Pro 3 könnten für 2025 geplant sein

Bereits im Oktober prognostizierte der oft gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman zwei neue Apple-Kopfhörer für das Jahr 2024. Wurde die zweite Generation der AirPods Pro in diesem Jahr mehr oder weniger aktualisiert (USB-C-Ladecase), sollen in den kommenden Monaten die klassischen AirPods generalüberholt werden.Laut Gurman sollen die abgesehen vom Design vergleichsweise geringen Un­ter­schiede zwischen den aktuell erhältlichen AirPods 2 und AirPods 3 po­ten­ziel­le Apple-Kunden verwirren. Die AirPods 4 dürften die Auswahl vereinfachen und somit am Ende mehr Geld in die Kassen des Unternehmens aus dem ka­li­for­ni­schen Cupertino spülen. Angefangen mit einem aufgefrischten Design.Die Rede ist von einer optischen Kreuzung der aktuellen AirPods 3 und AirPods Pro 2 und somit erneut von einem Design mit kürzeren Stielen. Zudem geht man davon aus, dass Apple die Passform verbessern wird, auch wenn der Einsatz von möglichen Silikonohrstöpseln noch unklar ist. Bisher gehören die AirPods zu den wenigen Kopfhörern am Markt, die weiterhin auf ein "Open Fit"-Design setzen und den Ohrkanal damit nicht komplett verschließen.Weiterhin hält Gurman an seiner Prognose fest, dass Apple im kommenden Jahr auf zwei Varianten der AirPods 4 setzen wird. Ähnlich der Pro-Modelle soll das High-End-Modell dabei unter anderem mit einer aktiven Geräuschunterdrückung (engl. Active Noise Cancelling, kurz ANC) ausgestattet werden. Ein Upgrade soll zudem das Ladecase erhalten, das zukünftig ebenso mit einem USB-C-Anschluss sowie einem Lautsprecher für "Wo ist?"-Benachrichtigungen ausgestattet wird.Aktuell kann man davon ausgehen, dass die AirPods 4 vermutlich in Verbindung mit dem iPhone 16 (Pro) im September bzw. Herbst 2024 vorgestellt werden. Für 2025 hingegen erwarten Experten die Einführung der neuen AirPods Pro 3.