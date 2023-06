Apple AirPods Pro 2: intelligente Geräuschunterdrückung via Update

Apple kündigte auf der WWDC 2023 an, den AirPods (Max) und AirPods Pro 2 neue Funktionen hinzuzufügen, wobei der Schwerpunkt auf den AirPods Pro 2 lag, welche praktisch via Softwareupdate eine intelligente Geräuschunterdrückung erhalten.

Neue Funktionen der Apple AirPods Pro 2

Stummschaltung für Apple AirPods und AirPods Max

Zusammenfassung AirPods Pro 2 erhalten intelligente Geräuschunterdrückung via Softwareupdate.

Adaptives Audio passt Lautstärke dynamisch an Umgebung an.

Persönliche Lautstärke-Funktion nutzt künstliche Intelligenz.

Conversion Awareness senkt Musiklautstärke beim Sprechen.

Gestensteuerung zur Stummschaltung und Aufhebung.

Automatische Umschaltung für stabilere und schnellere Verbindung.

Firmware-Update im Herbst verfügbar.

Apple

Apples AirPods Pro 2 wurden im letzten Jahr veröffentlicht. Seitdem gab es nur kleinere Updates für die kabellosen In-Ear-Kopfhörer, die eher dazu dienten, Fehler und Probleme mit dem Wearable zu beheben. Mit dem nun angekündigten Firmware-Update werden die Premium-In-Ears jedoch um drei besondere Funktionen erweitert."Adaptives Audio" ist vielleicht die wichtigste der drei Funktionen zur Verbesserung der Audioqualität. Sie baut im Wesentlichen auf dem aktuellen Transparenzmodus und der ANC-Funktion (Active Noise Cancellation) der In-Ears auf. Sie passt intelligent die benötigte Menge an Geräuschunterdrückung dynamisch an die aktuellen Umgebungsgeräusche an, um so eine bessere Audioausgabe zu erzielen, anstelle des sonst üblichen dauerhaften Pegels der Unterdrückung.Dafür nutzt die persönliche Lautstärke-Funktion künstliche Intelligenz, um die Lautstärke-Präferenzen des Nutzers zusammen mit den Umgebungsbedingungen zu ermitteln. Sobald ein System eingerichtet ist, passen die AirPods Pro 2 die Lautstärke an die verschiedenen abgespielten Inhalte an. Zur Auffrischung: Apple hat eine ähnliche Funktion in iOS 14 eingeführt, aber sie beschränkte sich auf die Erkennung von Geräuschen und nicht auf das Muster des Trägers, was bei vielen Nutzern für Frustration sorgte.Weiterhin wird nun "Conversion Awareness" automatisch die Lautstärke der Musik senken, wenn man zu sprechen beginnt. Gleichzeitig wird die Stimme leicht verstärkt, sodass man sich über die Bluetooth-Kopfhörer selbst hören kann.Die nächste neue Funktion, die für die Apple AirPods 3, AirPods Pro der 1. und 2. Generation und AirPods Max eingeführt wird, ist die Gestensteuerung zum Stummschalten und Aufheben derselben. Mit dem Update können Nutzer den Stiel der In-Ear AirPods drücken, um Anrufe stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben. Bei den Over-Ear Apple AirPods Max löst ein Druck auf die digitale Krone dieselbe Funktion aus.Apple verbessert außerdem die automatische Umschaltung für alle AirPod-Modelle. Das Unternehmen aus Cupertino erklärte, dass dieses Update eine stabilere und schnellere Verbindung zwischen den AirPods und Host-Geräten wie iPhone , iPad oder MacBook ermöglicht. Die Firmware soll im Herbst erscheinen, einen genauen Zeitrahmen nannte das Unternehmen jedoch noch nicht.Benutzt Ihr die Apple AirPods? Welche der neuen Funktionen wollt Ihr am liebsten direkt ausprobieren? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare, wir sind gespannt.