AirPods Max: Apple-Update machte Geräuschunterdrückung schlechter

Apple hat nachweislich dafür gesorgt, dass seine teuersten Kopfhörer, die AirPods Max, eine weniger gute Geräuschunterdrückung bieten als zuvor. Mit einem im Mai ausgelieferten Update wurde die ANC-Funktion abgeschwächt, wie jetzt bei einem ausführlichen Test festgestellt wurde.

ANC schwächelt jetzt im mittleren und oberen Bass-Bereich

Apple

Das Portal RTIngs , bei dem man sich auf gründliche Tests von Kopfhörern aller Art spezialisiert hat, bestätigte jetzt mit einer erneuten Überprüfung der Leistung der Geräuschunterdrückung bei den Apple AirPods Max, dass ein Update zu einer Abschwächung der Performance geführt hat. Manche Nutzer hatten bereits vor Monaten über einen entsprechenden Eindruck berichtet.Laut den Testergebnissen, die unter Zuhilfenahme einer Reihe von professionellen Methoden ermittelt wurden, hat ein im Mai veröffentlichtes Update tatsächlich dafür gesorgt, dass die Active Noise Cancellation (ANC) bei den AirPods Max nun nicht mehr ganz so gut funktioniert. Konkret sind dem Bericht zufolge die mittleren bis hohen Bässe betroffen.Schuld ist ein Firmware-Update mit der Bezeichnung 4E71, das schon vor einigen Monaten ausgeliefert wurde. Das Update kann nicht umgegangen werden, denn Apple führt die Aktualisierung der Software auf den AirPods Max wie bei seinen anderen drahtlosen Kopfhörern im Hintergrund automatisch durch. Der Nutzer hat also keine Möglichkeit, dies zu unterbinden.Insgesamt sei die Performance der ANC-Funktion der AirPods Max noch immer hervorragend, sodass Gespräche in der Umgebung oder das Geräusch von Klimaanlagen weiterhin hervorragend ausgeblendet werden können, so die Tester. Der Umstand, dass Apple seit dem Beginn der Auslieferung des Updates 4E71 keine weiteren Änderungen vorgenommen hat, deutet nach Meinung einiger prominenter Besitzer der High-End-Kopfhörer des US-Herstellers darauf hin, dass die Veränderung absichtlich vorgenommen wurde und es sich nicht um einen Fehler handelt.Es sei deshalb wahrscheinlich nicht damit zu rechnen, dass Apple die Verschlechterung der ANC-Performance wieder rückgängig machen will. So mancher spekuliert nun auch, dass das Unternehmen damit bereits die Vorbereitungen für die Einführung der nächsten Produktgeneration in Form der AirPods Max 2 trifft. Auch Vergleiche mit der absichtlichen Verschlechterung der Akku-Performance bei den iPhones werden laut.