AirPods Pro 2 und EarPods: Apples "neue" Kopfhörer jetzt mit USB-C

Mit der Einführung des iPhone 15 (Pro) trägt Apple den angestaubten Lightning-Port langsam aber sicher zu Grabe - USB-C übernimmt. Im gleichen Atemzug stellt der Hersteller "neue" AirPods Pro und kabel­gebundene EarPods mit dem zeitgemäßen Anschluss vor.

Mark Zu / Unsplashed

Neues Ladecase, alte Kopfhörer

AirPods Pro: Apple stellt die zweite Generation mit USB-C vor

Preise und Verfügbarkeit

Zusammenfassung Apple ersetzt bei neuen Produkten den Lightning-Port durch USB-C

iPhone 15 (Pro), iPads und MacBooks setzen auf USB-C

Neue AirPods Pro und EarPods mit USB-C vorgestellt

AirPods Pro weiterhin mit Apple H2-Audiochip und U1-Chip

Keine neue AirPods-Generation, mögliche Aktualisierung der AirPods Max

AirPods Pro (2. Gen) mit USB-C ab 22.09.2023 für 279 Euro erhältlich

EarPods mit USB-C-Kabel für 19 Euro im Angebot

Nach und nach verschwinden die letzten Lightning-Überbleibsel aus dem Apple-Portfolio, die sich nach dem iPhone-Event am 12. September nur noch auf ältere und günstigere Einstiegsgeräte des US-amerikanischen Herstellers beschränken. Flaggschiffe wie das iPhone 15 (Pro), nahezu alle iPads und natürlich auch MacBooks setzen mittlerweile auf USB-C.Die AirPods sollen nun mitziehen. Im Zuge der gestrigen Herbst-Keynote kündigt Apple das MagSafe Ladecase mit USB-C für die AirPods Pro der zweiten Generation an. Bis auf den neuen Anschluss bleibt jedoch alles beim Alten. Die Truly-Wireless-Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC) setzen weiterhin auf den Apple H2-Audiochip und eine direktionale Ortung (via "Wo ist?") mithilfe des Apple U1-Chips im Ladecase.Mit dem anstehenden Update auf iOS 17 werden die AirPods Pro (2. Generation) um neue Funktionen erweitert. "Adaptives Audio" soll die aktive Geräuschunterdrückung und den bekannten Transparenzmodus miteinander kombinieren und die "Geräuschkontrolle an die Umgebung anpassen". Außerdem kommen eine Konversationserkennung und personalisierte Lautstärken ins Spiel.Weiterhin wird Apple seine kabelgebundenen EarPods ebenfalls von Lightning auf USB-C umstellen bzw. beide Varianten für seine neuen und alten iPhones anbieten. Spekulationen rund um eine neue AirPods-Generation bewahrheiteten sich hingegen nicht. Scheinbar hält Apple an seinem 3-Jahres-Rhythmus fest, womit im Verlauf dieses Jahres die AirPods Max (Over-Ear) eine Frischzellenkur erwarten könnten.Die AirPods Pro (2. Generation) mit MagSafe-Ladecase und USB-C werden ab dem 22. September 2023 zum Preis von 279 Euro erhältlich sein. Vorbestellung sind ab sofort möglich. Einzeln wird das neue Ladecase derzeit nicht verkauft. Die EarPods mit USB-C-Kabel hingegen listet Apple für 19 Euro.