ID@Xbox Winterfest: Microsoft spendiert Demos zu 33 Indie-Spielen

Zusätzlich zum Game Pass-Nachschub versorgt Microsoft Xbox-Spieler im Dezember mit einer Vielzahl von Indie-Titeln. Anlässlich des "Xbox Winterfest" werden insgesamt 33 Demos veröffentlicht, die einen frühen Einblick in das Gameplay vieler Spiele geben sollen.

Microsoft feiert seine Indie-Entwickler

Übersicht der neuen ID@Xbox Demos:

502's Arcade (502 Studios)

Backbeat (Ichigoichie)

Captain Bones (World of Poly)

Champion Shift (SRG Studios)

Chessarama (Minimol Games)

Deceive Inc. (Sweet Bandits Studios)

Dinosaur Fossil Hunter (Pyramid Games S.A.)

Donut Dodo (pixel.games)

Go Mecha Ball (Whale Peak Games)

Hidden Through Time 2 (Rogueside)

Howl (Mi'pu'mi Games)

Kiborg (Sobaka Studio)

King Arthur: Knight's Tale (NeocoreGames)

Kingdoms and Castles (BlitWorks Games)

Long Gone Days (Serenity Forge)

New Star GP (New Star Games)

Oppidum (EP Games)

Parcel Corps (Secret Mode)

Pinball FX (Zen Studios)

Pinball M (Zen Studios)

PlateUp! (It's Happening)

Puzzledorf (Stuarts Pixel Games)

Roguematch: The Extraplanar Invasion (Starstruck Games)

Shoulders of Giants (Moving Pieces Interactive)

Sker Ritual (Wales Interactive)

Slave Zero X (Poppy Works)

Slopecrashers (byteparrot)

Space Boat (Recombobulator Games)

SquadBlast (Ultrahorse)

Strings Theory (BeautifulBee)

The Holy Gosh Darn (Perfectly Paranormal)

The Land Beneath Us (FairPlay Studios)

Vagrus - The Riven Realms (Lost Pilgrims Studio)

Auch in diesem Jahr findet das "ID@Xbox Game Demo Winterfest" statt, für das Microsoft vom 5. bis zum 31. Dezember mehr als 30 Demos bereits erhältlicher und kommender Indie-Spiele für die Xbox-Community zur Verfügung stellt. Für viele Gamer ein netter Zeitvertreib in der kalten Jahreszeit und über die anstehenden Feiertage.In den Mittelpunkt rücken die Redmonder Arcade-Spiele wie 502's Arcade, Slopcrashers und Donut Dodo sowie Adventures und Rätseltitel wie Vagrus, Roguematch, Dinosaur Fossil Hunter und Captain Bones. Zum Durchstöbern der neuen ID@Xbox-Demos findet ihr auf den Xbox-Konsolen bzw. im Microsoft Store einen passenden Indie-Bereich.Die Spiele stehen dabei nicht nur für die aktuelle Xbox Series X|S , sondern auch für die Xbox One bereit. Da sich viele der Indietitel noch in der Entwicklung befinden, lässt Microsoft verstehen: "Diese Demos sind ein früher Einblick in das Gameplay und repräsentieren möglicherweise nicht das vollständige Spiel bei seiner Veröffentlichung"