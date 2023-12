Prime Gaming: Diese Spiele verschenkt Amazon im Dezember

Im Dezember versorgt Amazon seine Prime-Mitglieder mit insgesamt sieben Gratis-Spielen. Mit dabei sind unter anderem Deathloop und Asteroids: Recharged. Gleichzeitig erweitert man die Prime Gaming-Bibliothek des eigenen Spiele-Streaming-Dienstes Amazon Luna

Deathloop und eine Handvoll Indie-Games

Neue Spiele für Amazon Luna

Amazon Prime Gaming: Gratis-Spiele im Dezember 2023

7. Dezember - Deathloop [Epic Games Store]

- Deathloop [Epic Games Store] 14. Dezember - Akka Arrh [Amazon Games App]

- Akka Arrh [Amazon Games App] 14. Dezember - Aground [Amazon Games App]

- Aground [Amazon Games App] 14. Dezember - SeaOrama: World of Shipping [Amazon Games App]

- SeaOrama: World of Shipping [Amazon Games App] 21. Dezember - Kombinera [Epic Games Store]

- Kombinera [Epic Games Store] 28. Dezember - A Tiny Sticker Tale [Amazon Games App]

- A Tiny Sticker Tale [Amazon Games App] 28. Dezember - Asteroids: Recharged [Epic Games Store]

Alle Spiele und Loot im Überblick

Standen im November kostenlose Spiele wie Rage 2 und Star Wars: Knights of the Old Republic im Mittelpunkt, konzentriert sich Amazon Prime Gaming in diesem Monat vorrangig auf eine Auswahl an Indie-Games. Aus den sieben kommenden Titeln sticht lediglich Deathloop heraus, der seit September 2021 verfügbare First-Person-Shooter von Bethesda.Ferner werden die Arcade-Shooter Akka Arrh und Asteroids: Recharged, das Mining- und Crafting-Rollenspiel Aground, die Transportsimulation SeaOrama: World of Shipping sowie die Puzzle-Spiele Kombinera und A Tiny Sticker Tale unter die Gratis-Spiele für Amazon Prime-Mitglieder gemischt.Der Online-Händler hält an seiner Spiele-Streaming-Plattform Amazon Luna fest, die im November auch in Frankreich, Italien und Spanien eingeführt wurde. Mit dem heutigen Update erweitert man die Auswahl an für Prime-Mitglieder verfügbaren Titeln unter anderem um Fortnite, Trackmania, Strange Horticulture, Bloodrayne: Fresh Bites, Steel Assault und Once Upon a Jester.Auf die Ankündigung und detaillierte Auflistung von neuen Ingame-Inhalten und Twitch-Drops verzichtet das Unternehmen in diesem Monat. Dennoch ist davon auszugehen, dass via Prime Gaming diverse Spielinhalte kostenlos zur Verfügung stehen werden, etwa Loot für Games wie Diablo 4, World of Warcraft, Valorant, League of Legends, Apex Legends, EA FC24, Roblox, PUBG, Call of Duty und Co.Alle Ingame-Gegenstände und Spiele-Codes müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.