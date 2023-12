Verschollenes Video des offiziellen Windows XP-Musicals aufgetaucht

Microsoft hat in der Vergangenheit so manch einen kuriosen Marketing-Stunt hingelegt - ein Beispiel dafür sind die Ugly Sweater , die es in diesem Jahr im Windows XP-Stil gibt. Eine andere Werbemaßnahme ist dabei nicht so bekannt - es geht um ein Musical.

Einführung von Windows XP

Das peinlichste Hightech-Ereignis des Jahrtausends

Ein Junge, der ein "Madonna"-Mikrofon trägt, ersetzt Scoop und verschwendet keine Sekunde: Ohne Vorwarnung zieht er sein Hemd aus und beginnt, ein rhythmisches Liebeslied für das neue Betriebssystem zu singen. Etwa 25 Tänzerinnen und Tänzer stürmen auf die Bühne, bewegen sich im Stil von Britney Spears und schreien aus voller Kehle: "Windows XP! Es steckt voller Überraschungen! Windows XP! Lässt Träume wahr werden! Windows XP! Für jede Frage gibt es tausend Lösungen!"...

Die vielleicht seltsamste Art und Weise, wie Microsoft die Einführung eines neuen Windows-Betriebssystems beworben hat, wurde für Windows XP durchgeführt.Das Betriebssystem wurde am 25. Oktober 2001 offiziell veröffentlicht. Diese Werbeaktion zum Launch galt bereits als "verschollen", ist nun aber wieder auf YouTube aufgetaucht: Es ist das Windows XP-Musical. Und nein, das ist kein Scherz. Microsoft hat ein 90-minütiges Musical als Werbung für das Betriebssystem in Israel gedreht und nur ein einziges Mal öffentlich aufgeführt, und zwar am Tag der Markteinführung von Windows XP. Danach verwand das Video und vermutlich war es allen Beteiligten schlichtweg zu peinlich. Gesungen wird ab Minute 23:(Vielen Dank für die Übermittlung dieses kuriosen News-Tipps !)Ganz ungewöhnlich ist die Idee zu dem Musical dabei nicht, sie ist nur komplett aus der Zeit gefallen. Das Musical ist ein Beispiel für das, was früher als "Industriemusical" bezeichnet wurde, d. h. Musicals, die von Unternehmen in Auftrag gegeben wurden, um ihre Produkte zu bewerben. Sie hatten eine lange Geschichte, die bis in die 1950er-Jahre zurückreicht, aber seit den 1980er-Jahren waren sie weitgehend ausgestorben.Als der damalige Marketing-Vizepräsident Lior Tzoref den Produzenten Arik Schter kennenlernte, wollte er Schter unbedingt für die Präsentation von XP gewinnen. Das gelang und so erteilte Tzoref den Segen von Microsoft für das Musical. Schter machte sich an die Arbeit.Er schloss einen Vertrag mit dem Cinerama ab und holte ein Team von etwa 30 Tänzern, darunter Doron Medeli (Autor der israelischen Eurovisionssongs und prominenter Produzent), um das Ganze zu choreografieren.Über das Ereignis berichtete damals die israelische Nachrichtenseite Haaretz:Der Artikel schloss mit der Aussage, das Microsoft XP-Musical sei "das peinlichste Hightech-Ereignis des Jahres oder des Jahrtausends". Es ist nicht schwer zu verstehen, warum.Unnötig zu erwähnen, dass Microsoft versuchte, sich schnell von diesem Musical zu distanzieren. Laut " DancingEngie " entfernte es sein eigenes bearbeitetes Filmmaterial aus dem Musical von seiner eigenen Website. Von Zeit zu Zeit gab es Leaks des Videos bei YouTube, aber das gesamte Videomaterial der Vorführung galt lange Zeit als für immer verloren.