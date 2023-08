Viele atmen auf: Apple Vision Pro wird Windows XP unterstützen

Viele haben sich bei der Vorstellung von Apples Vision Pro als erstes gefragt: Aber wird die Brille auch Windows XP unterstützen? Das ist natürlich ein Scherz, dennoch lässt sich diese Frage nun bejahen. Denn einige haben es geschafft, den OS-Oldie auf Vision Pro zu emulieren.

Konkret sind dafür die Macher von UTM verantwortlich, diese bieten hauptberuflich Emulationslösungen an, mit denen man andere Betriebssysteme auf iOS ausführen kann. UTM wird auf iOS 11 , 12 und 13 übrigens für nicht gejailbreakte Geräte durch Sideloading unterstützt. Für die Nutzung von UTM unter iOS 14 ist hingegen ein Jailbreak erforderlich.Das bedeutet auch, dass die UTM-Entwickler sich bestens damit auskennen, andere Betriebssysteme auf Apple-Software zu bringen. Nun zeigt man seine Expertise mit einem sicherlich nicht ganz ernst bzw. produktiv gemeinten Experiment. Denn in einem auf X geteilten Video zeigt UTM (via 9to5Mac ), dass man es geschafft hat, Windows XP auf VisionOS bzw. dem Simulator zu Apple Vision Pro auszuführen.UTM zeigt, dass bzw. wie das funktioniert. Das ist natürlich in erster Linie eine Demonstration der Fähigkeiten der eigenen Software, denn diese virtuelle Maschine wird für das Ausführen klarerweise benötigt. Entsprechend sieht man auch den Start von UTM, den Bootscreen von Windows XP und schließlich den bekannten Willkommens-Bildschirm, gefolgt vom klassischen Grüne-Hügel-Hintergrund.Wirklich nutzbar ist das allerdings noch nicht und damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass Vision Pro noch (länger) nicht erhältlich ist. Vielmehr bezeichnet UTM das Ganze als "Sneak Peak", unter anderem deshalb, weil man Input-Support noch nicht umgesetzt hat. Das will man aber natürlich noch nachreichen.Dass UTM es geschafft hat, seine Software so schnell für VisionOS umzusetzen, ist nicht wirklich überraschend, schließlich basiert das AR-Betriebssystem auf Apples iPadOS - welches die Entwickler von UTM bereits unterstützen.