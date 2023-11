Windows XP in Textil: Das ist Microsofts neuer Ugly Sweater 2023

Es ist so weit: Der diesjährige Windows Ugly (Christmas) Sweater ist da. Microsoft feiert damit das ikonische Standard-Hintergrundbild "Bliss" von Windows XP und platziert auf dem Pullover einen Mauszeiger. Für Kunden aus Europa wird der Weihnachtspulli ein teurer Spaß.

Microsoft

Textile Huldigung für Windows XPs Standard-Wallpaper

Microsoft bringt auch in diesem Jahr wieder einen eigenen "Ugly Sweater" auf den Markt. Wie seit einigen Jahren üblich, vertreibt man ab sofort einen auf hässlich getrimmten Pullover ohne Kapuze, den sich Fans von Windows und andere optisch schmerzbefreite Kunden gern in der Vorweihnachtszeit überstülpen können, wenn sie denn bereit sind, die notwendigen Investitionen in Kauf zu nehmen.Wer den Windows Ugly Sweater des Jahres 2024 über die Europa-Version des Xbox Gear Store von Microsoft ordert , zahlt einen Basispreis von 82,95 Euro, wobei zusätzlich noch einmal 10,95 Euro an Versandkosten anfallen. Insgesamt verlangt Microsoft also stolze 93,90 Euro für den Ugly Sweater.Da der Versand laut dem Unternehmen aus den USA erfolgt, besteht außerdem durchaus die Chance, dass das Produkt in die Fänge des Zolls gerät und dadurch weitere Kosten in Form von Einfuhrumsatzsteuer, Zollgebühren und eventuellen weiteren Gebühren durch den jeweiligen Paketdienstleister entstehen könnten. Wer all dies in Kauf nimmt, bekommt aber sicherlich eines der bisher ansehnlichsten Ugly-Sweater-Designs, die Microsoft bisher zu bieten hatte.Die grünen Wiesen, die fluffigen Wolken und der blaue Himmel des Bliss-Wallpapers finden sich allesamt auf dem diesjährige Ugly Sweater von Microsoft wider. Für "Insider" gibt es dann auch noch eine gar nicht mal so unauffällige Referenz an die Startleiste von Windows XP, denn die Bündchen an den Armen und dem unteren Rand des neuen Sweaters sind im gleichen kräftigen Blau gehalten wie einst die Taskleiste.Microsofts jüngster Weihnachtspullover ist offenbar sehr beliebt, denn in den USA und Europa sind schon einige Größen ausverkauft, nachdem die Redmonder das Design erst gestern Abend präsentiert hatten. Der Pullover ist zu 45 Prozent aus Acryl und zu 55 Prozent aus Baumwolle gefertigt. Wer jetzt bestellt, hat durchaus noch Chancen, seinen neuen Windows (XP) Ugly Sweater vor Weihnachten zu erhalten, denn Microsoft gibt das ungefähre Lieferdatum aktuell mit dem 17. Dezember an.