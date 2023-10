Elon Musk will bereits in "drei oder vier Jahren" auf dem Mars landen

SpaceX bereitet dieser Tage den zweiten Start seines Starships vor, der erste Versuch endete im Sommer mit einer Explosion. Im Vorfeld des zweiten Versuches sind Elon Musk und Co. optimistisch, dass man dieses Mal den Orbit erreichen kann. Von da an soll es auch schnell gehen.

Elon Musk: Visionär oder Blender?

Elon Musk ist bekannt für seinen "Optimismus", man kann hier sicherlich auch von berühmt-berüchtigt sprechen. Denn im Fall von Tesla verspricht der Chef des Autobauers seit mittlerweile vielen Jahren, dass die Fahrzeuge schon "nächstes Jahr" vollständige Autonomie erreichen werden. Doch das ist bisher nicht eingetreten. Konkret bedeutet das jedoch, dass die Musk-Ankündigungen schon lange ein Running Gag in der Szene sind und kaum jemand noch glaubt, wenn Musk so etwas ankündigt.Das hindert den 52-Jährigen aber nicht daran, an anderer Stelle wilde Versprechen oder besser gesagt Ankündigungen zu machen. Denn Musk sagte vor kurzem im Rahmen einer Video-Zuschaltung auf dem Internationalen Raumfahrtkongress, der dieses Mal in Baku, Aserbaidschan, stattfindet, dass SpaceX schon in wenigen Jahren erfolgreich eine Testlandung auf dem Mars durchführen könnte.Wie die New York Times berichtet, sagte Musk im Gespräch mit Clay Mowry, dem Präsidenten der International Astronautical Federation: "Ich denke, dass es innerhalb der nächsten vier Jahre machbar ist, dort eine unbemannte Testlandung durchzuführen." Das ist natürlich eine gewagte Aussage, wenn man bedenkt, dass das Starship in voller Größe erst einmal und das nicht besonders lange geflogen ist - geschweige denn den Weltraum erreicht hat.Das passt aber natürlich ins Bild, denn Musk ist nicht gerade für seine realistischen Voraussagen bekannt. Das zeigt auch ein anderes Datum, denn ursprünglich (im Jahr 2017) sprach Musk davon, dass Menschen den Mars erstmals 2024 betreten sollen - das ist aus heutige Sicht fast schon lachhaft. Entsprechend vorsichtig bzw. kritisch sollte man auch die Ankündigung sehen, dass dieses Ziel in drei oder vier Jahren erreichbar ist.